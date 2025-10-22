Advertisement
King Cobra से भी 100 गुना खतरनाक! इस जीव के ज़हर का नहीं कोई तोड़, पलभर में ले सकता है किसी की भी जान

Irukandji Jellyfish: इरुकांजी जेलीफिश जो ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाई जाती है, दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है. इसका जहर किंग कोबरा से 100 गुना खतरनाक होता है और इसका कोई इलाज नहीं है. यह छोटी और पारदर्शी होती है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल होता है और इसका डंक जानलेवा साबित हो सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:29 PM IST
King Cobra से भी 100 गुना खतरनाक! इस जीव के ज़हर का नहीं कोई तोड़, पलभर में ले सकता है किसी की भी जान

Most Poisonous Small Animals: जब भी जहरीले जीवों की बात होती है तो सबसे पहले सांपों का नाम आता है, खासकर किंग कोबरा का जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है. एक किंग कोबरा का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक ही बार में 20 लोगों की जान ले सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा छोटा-सा समुद्री जीव भी है, जिसका जहर सांपों से 100 गुना अधिक जहरीला है और इसके जहर का कोई इलाज भी नहीं है?

हम बात कर रहे हैं इरुकांजी जेलीफिश (Irukandji Jellyfish) की, जो अपने छोटे आकार और पारदर्शी शरीर के बावजूद दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है.

क्या है इरुकांजी जेलीफिश?

इरुकांजी जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी समुद्री इलाकों में पाई जाती है. यह दिखने में सिर्फ 1 सेंटीमीटर की होती है और इसका शरीर पारदर्शी होता है, जिससे यह पानी में लगभग अदृश्य दिखाई देती है. यही कारण है कि इसे पहचानना और इससे बचना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन इसका असली खतरा इसका जहर है जो इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.

आइए जानते हैं इस जानवर का जहर कितना खतरनाक है?

✔️ इसका जहर सांपों से 100 गुना अधिक जहरीला होता है.
✔️ यह ‘इरुकांजी सिंड्रोम’ (Irukandji Syndrome) का कारण बनता है, जिसमें शरीर में असहनीय दर्द, तेज बुखार, उल्टी, सिरदर्द और बेचैनी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
✔️ इसके डंक के बाद पीड़ित को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी नसों में आग लग गई हो.
✔️ इसके जहर का अब तक कोई एंटीडोट (Antidote) यानी इलाज नहीं मिला है, जिससे यह और भी खतरनाक बन जाता है.
✔️ कई मामलों में इसका जहर हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज तक का कारण बन सकता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है.

क्यों है यह जेलीफिश इतनी खतरनाक?

इरुकांजी जेलीफिश की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इतनी छोटी और पारदर्शी होती है कि पानी में इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है. लोग जब समुद्र में तैरने जाते हैं तो यह उन्हें बिना दिखे डंक मार देती है और जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक जहर शरीर में फैल चुका होता है.

समुद्री जीवन में इसकी भूमिका

इरुकांजी जेलीफिश समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Marine Ecosystem) का अहम हिस्सा है. यह समुद्र में छोटी मछलियों और प्लवकों को नियंत्रित रखने में मदद करती है, जिससे जैव विविधता बनी रहती है. हालांकि, इंसानों के लिए यह बेहद घातक साबित हो सकती है.

कैसे बचें इस खतरनाक जेलीफिश से?

✔️ यदि आप ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में तैरने जा रहे हैं तो स्पेशल स्टिंगर सूट (Stinger Suit) पहनें जो जेलीफिश के डंक से बचाने में मदद करता है.
✔️ समुद्र में तैरते समय सावधानी बरतें और लाइफगार्ड की चेतावनी को नजरअंदाज न करें.
✔️ यदि किसी को इस जेलीफिश ने डंक मार दिया हो, तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है.

