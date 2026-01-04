किसी एयरपोर्ट से कम नहीं ये रेलवे स्टेशन, चकाचौंध देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Beautiful Railway Station: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर चौंकाते हैं, लेकिन लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो लोगों को सचमुच हैरान कर रहा है. पहली नजर में जिसे लोग एयरपोर्ट समझ बैठे, वह असल में एक रेलवे स्टेशन है. कांच की दीवारें, चौड़े वॉकवे, एस्केलेटर, चमचमाते फर्श और सेंट्रल एसी. सब कुछ इतना आधुनिक है कि आंखों को भरोसा नहीं होता. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारतीय रेलवे सच में बदल रहा है?

एयरपोर्ट जैसी फील

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @Aalimahaa Ali नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में वह एस्केलेटर से नीचे उतरती दिखती हैं, जहां सामने एक खुला, साफ और रोशनी से भरा वेटिंग एरिया नजर आता है. बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियों से आती नेचुरल लाइट, कम भीड़ और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लुक दे रही थी. वायरल वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि रेलवे टिकट पर उन्हें “एयरपोर्ट वाइब्स” मिल रही हैं. यही लाइन सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग हैरान हैं कि भारत की रेल इतनी आगे निकल चुकी है.

ये था जनता का रिएक्शन

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यूजर्स को खूब पसंद आया और जमकर शेयर भी होने लगा. यूजर्स वीडियो देखकर गर्व भी महसूस कर रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यही असली विकास है,” तो किसी ने कहा कि जो लोग विकास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए. कई यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में नागरिक जिम्मेदारी की भी बात की और स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की. कई यूजर्स ने ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कही जो गंदगी फैलाते हैं.

