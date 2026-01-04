Advertisement
किसी एयरपोर्ट से कम नहीं ये रेलवे स्टेशन, चकाचौंध देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

किसी एयरपोर्ट से कम नहीं ये रेलवे स्टेशन, चकाचौंध देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Beautiful Railway Station: अगर आपकी नजरों में भी भारतीय रेलवे की वही पुरानी इमेज बनी है जिसमें ट्रैक पर गंदगी हर तरफ पान की पीक तो ये वीडियो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी. इस वीडियो में जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है ​वो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:04 PM IST
किसी एयरपोर्ट से कम नहीं ये रेलवे स्टेशन, चकाचौंध देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

Beautiful Railway Station: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो अक्सर चौंकाते हैं, लेकिन लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो लोगों को सचमुच हैरान कर रहा है. पहली नजर में जिसे लोग एयरपोर्ट समझ बैठे, वह असल में एक रेलवे स्टेशन है. कांच की दीवारें, चौड़े वॉकवे, एस्केलेटर, चमचमाते फर्श और सेंट्रल एसी. सब कुछ इतना आधुनिक है कि आंखों को भरोसा नहीं होता. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारतीय रेलवे सच में बदल रहा है?

एयरपोर्ट जैसी फील
यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @Aalimahaa Ali नाम की यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में वह एस्केलेटर से नीचे उतरती दिखती हैं, जहां सामने एक खुला, साफ और रोशनी से भरा वेटिंग एरिया नजर आता है. बड़ी-बड़ी कांच की खिड़कियों से आती नेचुरल लाइट, कम भीड़ और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लुक दे रही थी. वायरल वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि रेलवे टिकट पर उन्हें “एयरपोर्ट वाइब्स” मिल रही हैं. यही लाइन सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा पसंद आई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग हैरान हैं कि भारत की रेल इतनी आगे निकल चुकी है.

यह भी पढ़ें: 77 साल से फ्री सेवा दे रही ये ट्रेन! बिना टिकट के यात्रा करते हैं लोग, जानें क्या है वजह

ये था जनता का रिएक्शन
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यूजर्स को खूब पसंद आया और जमकर शेयर भी होने लगा. यूजर्स वीडियो देखकर गर्व भी महसूस कर रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं. यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यही असली विकास है,” तो किसी ने कहा कि जो लोग विकास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए. कई यूजर्स ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में नागरिक जिम्मेदारी की भी बात की और स्टेशन पर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की. कई यूजर्स ने ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कही जो गंदगी फैलाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

social mediarailway stationairporviral

