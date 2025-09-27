Advertisement
चाहता तो एस्केलेटर पर खड़े होकर भी जा सकता था, लेकिन इस लड़के की खुराफात तो देखो

Escalator Ka Video: खुराफाती लोगों की कोई कमी नहीं है. एक से बढ़कर एक खुराफाती लोगों की हरकतें वायरल होती रहती हैं. इस बार एक लड़का दूसरी मंजिल पर जाने के लिए एस्केलेटर पर खड़ा नहीं होता, बल्कि लटक कर जाता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 07:39 PM IST
Viral Video: अक्सर हम सभी लोग एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं. शॉपिंग मॉल हो या कोई अपार्टमेंट जहां भी एस्केलेटर की सुविधा होती है तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया पर कुछ खुराफाती दिमाग वाले लोग वायरल होते हैं. इस लड़के ने ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए एस्केलेटर का इस तरह इस्तेमाल किया जिसे देखकर आप भी यही सोचेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी.

एस्केलेटर पर कैसे चढ़ रहा था ये लड़का?
कुछ लोग हर जगह जल्दबाजी दिखाते हैं. सोशल मीडिया पर एक लड़का वायरल हो रहा है जो अपनी खुराफाती हरकतें और चतुराई दिखा रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक लड़का किसी शॉपिंग मॉल में एक एस्केलेटर पर चढ़कर या खड़े होकर जाने के बजाय उस पर लटक कर ऊपर जाता है. एस्केलेटर पर जा रही लड़की भी इस लड़के हो हैरानी से देखती है. ये लड़का एस्केलेटर की रेलिंग को पकड़ लेता है और रेलिंग अपना काम करती है. जैसे-जैसे रेलिंग ऊपर जाती है ये भी लटका हुआ रेलिंग के साथ ऊपर आ जाता है. ऊपर जाकर ये लड़का रेलिंग को पार करके एस्केलेटर के अंदर कूद जाता है. ऊपर खड़े दोस्तों ने इस खुराफात का वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
A post shared by Vishal Sonkar (@vishal_sonkar_official)

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "खुराफाती इंसान." दूसरे यूजर ने लिखा, "तुम फिट हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चे तुम्हें देख लें और ऐसा करने की कोशिश करें तो ये खतरनाक हो सकता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "कल्पना कीजिए, अगर आधे रास्ते में ही उसका हाथ फिसल गया होता तो उसे सबक मिल जाता." इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vishal_sonkar_official नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 49 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

