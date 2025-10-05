Advertisement
आज तक नहीं देखा होगा इतना शानदार प्रोजेक्ट, भाई ने पूरा DJ साउंड ही बना दिया; यूजर ने पूछा बुकिंग प्राइज

Science Project Ideas: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. एक बच्चे ने पूरा डीजे सिस्टम ही बना दिया. न सिर्फ साउंड सिस्टम बनाया, बल्की झांकी और हाईवे भी बना दिया. अब ये शानदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Oct 05, 2025
आज तक नहीं देखा होगा इतना शानदार प्रोजेक्ट, भाई ने पूरा DJ साउंड ही बना दिया; यूजर ने पूछा बुकिंग प्राइज

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट वायरल होते रहते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक तिरंगा बना देता है तो कोई डीजे ही बना देता है. आपने कावड़ या गणपति विसर्जन के दौरान सड़कों पर बड़े-बड़े डीजे साउंड बजते देखे होंगे. ये नजारा देखने में बड़ा ही भव्य और मनमोहक होता है. सोचो अगर कोई बच्चा अपने प्रोजेक्ट में इस नजारे को हकीकम में बदल दे तो कैसा होगा. इस लड़के ने पहले सड़क बनाई फिर छोटा-सा डीजे बनाया फिर इस साउंड में रंग बिरंगी लाइट भी लगाई. इतना ही नहीं, डीजे को एक वाहन में बांधा हुआ है और उसके पीछे दूसरी गाड़ी में भगवान की झांकी भी चल रही है. वो डीजे में भगवान का भजन बजाता है जो अपने पूरे बेस पर बजता है. ये देखने और सुनने में किसी रैली या धार्मिक यात्रा से कम नहीं लगता है. बिल्कुल ओरिजनल लगता है. इन बच्चों का ये शानदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.

किसने शेयर किया ये शानदार वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @emoboisofbharat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 67 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं. साइंस प्रोजेक्ट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
वीडियो को देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स काफी अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "A+ नहीं दिया तो टीचर को सस्पेंड होना चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई ये अब तक की सबसे बढ़िया चीज है." तीसरे यूजर ने लिखा, "सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर लें." चौथे यूजर ने लिखा, "ब्रो अगली बार जेसीबी बना देना." पांचवे यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ पूछा, "भाई बुकिंग प्राइज क्या है."
