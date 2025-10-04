Advertisement
trendingNow12948125
Hindi Newsजरा हटके

इस लड़के ने तो मुसीबत को भी हरा दिया, बिना पैरों के कर रहा फूड डिलीवरी और इस खेल में जीत लिया मेडल

Inspiring Video: कहते हैं ना, "लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है." इस लड़के ने दुनिया को बता दिया कि अगर सपनों को पूरा करने की जिद ठान लो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है. इस लड़के के सामने मुसीबत भी हार मान गई.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस लड़के ने तो मुसीबत को भी हरा दिया, बिना पैरों के कर रहा फूड डिलीवरी और इस खेल में जीत लिया मेडल

Inspiring Videos: कहते हैं ना, "सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती और किसी को आसमां नहीं मिलता." ख्वाहिशे कभी खत्म नहीं होती हैं. जो मिला है उसी में खुश रहने की सीख देने वाला एक लड़का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें उससे भागने के बजाय उससे लड़ना चाहिए. कुछ इसी अंदाज में इस लड़के का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि कैसे एक फूड डिलीवरी बॉय बिना पैरों के डिलीवरी भी करता है और साथ में बॉडी बिल्डिंग कम्पटीशन भी जीतता है.

कैसे उठाता है परिवार की जिम्मेदारी?
ये दुनिया भी उसी की है जो कठिनाइयों के सामने हथियार नहीं डालता है. सोशल मीडिया पर एक लड़का सबकी प्रेरणा बन गया है. उसने बता दिया है कि असफलता सिर्फ एक बहाना है. इस लड़के के हौसले अपने सपनों को लेकर इतने बुलंद थे कि 'हार' ने भी हार मान ली. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का जिसके दोनों पैर नहीं है. इसके बावजूद उसका हौसला आसमां छू रहा है. बिना पैरों के स्कूटी से फूड डिलीवरी करने जाता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ एक ही कंधों पर उठाया है. ये लड़का ना सिर्फ दोनों पैरों से वंचित है, बल्कि इसका एक हाथ भी नहीं है. इन सब के बावजूद इस लड़के के हौसले को सलाम करना पड़ेगा कि ये फूड डिलीवरी भी करता है और अब उसने बॉडी बिल्डिंग में मेडल भी जीत लिया है.
यह भी पढ़ें: 20 रुपये मांगने पर मम्मी और बहन ने पीटा, बच्चे ने डायल 112 पर की कॉल, तोहफा लेकर पहुंची पुलिस

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @surajgaywal.15 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस लड़के के हौसलों को पंख देने के लिए यूजर्स बड़ी संख्या में तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये दुनिया उन लोगों की है जो दृढ़ हैं, उन दिलों की है जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं."
यह भी पढ़ें: पैदल जा रहे बुजुर्गों को अपने ई-रिक्शा में बैठाया, किराया तो नहीं लिया लेकिन...

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

inspiring videopositiveviral

Trending news

जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
;