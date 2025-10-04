इस लड़के ने तो मुसीबत को भी हरा दिया, बिना पैरों के कर रहा फूड डिलीवरी और इस खेल में जीत लिया मेडल

Inspiring Videos: कहते हैं ना, "सबको मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीं नहीं मिलती और किसी को आसमां नहीं मिलता." ख्वाहिशे कभी खत्म नहीं होती हैं. जो मिला है उसी में खुश रहने की सीख देने वाला एक लड़का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. परेशानियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें उससे भागने के बजाय उससे लड़ना चाहिए. कुछ इसी अंदाज में इस लड़के का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखता है कि कैसे एक फूड डिलीवरी बॉय बिना पैरों के डिलीवरी भी करता है और साथ में बॉडी बिल्डिंग कम्पटीशन भी जीतता है.

कैसे उठाता है परिवार की जिम्मेदारी?

ये दुनिया भी उसी की है जो कठिनाइयों के सामने हथियार नहीं डालता है. सोशल मीडिया पर एक लड़का सबकी प्रेरणा बन गया है. उसने बता दिया है कि असफलता सिर्फ एक बहाना है. इस लड़के के हौसले अपने सपनों को लेकर इतने बुलंद थे कि 'हार' ने भी हार मान ली. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का जिसके दोनों पैर नहीं है. इसके बावजूद उसका हौसला आसमां छू रहा है. बिना पैरों के स्कूटी से फूड डिलीवरी करने जाता है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ एक ही कंधों पर उठाया है. ये लड़का ना सिर्फ दोनों पैरों से वंचित है, बल्कि इसका एक हाथ भी नहीं है. इन सब के बावजूद इस लड़के के हौसले को सलाम करना पड़ेगा कि ये फूड डिलीवरी भी करता है और अब उसने बॉडी बिल्डिंग में मेडल भी जीत लिया है.

यह भी पढ़ें: 20 रुपये मांगने पर मम्मी और बहन ने पीटा, बच्चे ने डायल 112 पर की कॉल, तोहफा लेकर पहुंची पुलिस

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @surajgaywal.15 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस लड़के के हौसलों को पंख देने के लिए यूजर्स बड़ी संख्या में तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये दुनिया उन लोगों की है जो दृढ़ हैं, उन दिलों की है जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं."

यह भी पढ़ें: पैदल जा रहे बुजुर्गों को अपने ई-रिक्शा में बैठाया, किराया तो नहीं लिया लेकिन...

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.