अधूरी हसरत... फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रहा नहीं गया, कैमरे में कैद हो गए इस लड़के के इमोशन

Viral Video: किसी ने क्या खूब कहा है, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे. कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." ये बात काफी हद तक सही है. ये सच है कि सब कुछ मिल जाने के बाद कुछ समय के लिए ही खुशी होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी बोर लगने लगेती है और नई ख्वाहिशें पनपने लगती हैं. ख्वाहिशें ही तो जीवन जीने का सहारा होती हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस बात को एक बार फिर सही साबित कर रहा है. एक शख्स जिसके सामने उसके सपनों की खूबसूरत चीज है जिसे वो अभी पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसको छूकर देख रहा है. चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं

बाइक के साथ क्या कर रहा था ये लड़का?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का घर के बाहर खड़ी स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रुक जाता है और उसे छूकर देखने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के बाहर हरे रंग की स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है. तभी वहां साइकिल से एक लड़का आता है और बाइक को देखकर अपनी साइकिल रोक देता है. वीडियो देखकर लगता है कि वो इस लड़के की फेवरेट बाइक है. सबसे पहले वो अपने फोन का कैमरा खोलता है और बाइक का फोटो लेता है. इसके बाद वो अपनी साइकिल खड़ी करता है और बाइक के हैंडल को पकड़कर स्पोर्ट्स बाइक का फील लेने की कोशिश करता है. इसके बाद भी बाइक से दूर जाने का उसका मन नहीं करता है. वो दोबारा बाइक के पास जाता है और उसे छूकर फील करता है. इस प्यारे से मोमेंट को किसी ने घर की बालकनी से अपने कैमरे में कैद कर लिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: अनोखे अंदाज में की रिक्शावाले की मदद, वायरल हो गया इस महिला का खूबसूरत वीडियो

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @riderpallabbiswas नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके है. इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो बनाने वाले के लिए लिखा, "आपके जैसी किस्मत सबकी नहीं होती भैया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बड़े भाई आपको नीचे जाकर उस लड़के को एक बार बाइक पर बैठने का मौका देना चाहिए था."

यह भी पढ़ें: अधूरी हसरत...TV शोरूम के बाहर बैठकर कार्टून देखते बच्चों का वीडियो वायरल, पसीज जाएगा दिल

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.