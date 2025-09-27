Advertisement
trendingNow12938970
Hindi Newsजरा हटके

अधूरी हसरत... फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रहा नहीं गया, कैमरे में कैद हो गए इस लड़के के इमोशन

Sports Bike Ka Video: एक लड़का साइकिल से आता है और अपनी फेवरेट बाइक को देखकर रुक जाता है. उसके बाद वो लड़का जो बाइक के साथ करता है वो सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अधूरी हसरत... फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रहा नहीं गया, कैमरे में कैद हो गए इस लड़के के इमोशन

Viral Video: किसी ने क्या खूब कहा है, "अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे. कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं." ये बात काफी हद तक सही है. ये सच है कि सब कुछ मिल जाने के बाद कुछ समय के लिए ही खुशी होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी बोर लगने लगेती है और नई ख्वाहिशें पनपने लगती हैं. ख्वाहिशें ही तो जीवन जीने का सहारा होती हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस बात को एक बार फिर सही साबित कर रहा है. एक शख्स जिसके सामने उसके सपनों की खूबसूरत चीज है जिसे वो अभी पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसको छूकर देख रहा है. चलिए इस वीडियो के बारे में जानते हैं

बाइक के साथ क्या कर रहा था ये लड़का?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का घर के बाहर खड़ी स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रुक जाता है और उसे छूकर देखने लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर के बाहर हरे रंग की स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है. तभी वहां साइकिल से एक लड़का आता है और बाइक को देखकर अपनी साइकिल रोक देता है. वीडियो देखकर लगता है कि वो इस लड़के की फेवरेट बाइक है. सबसे पहले वो अपने फोन का कैमरा खोलता है और बाइक का फोटो लेता है. इसके बाद वो अपनी साइकिल खड़ी करता है और बाइक के हैंडल को पकड़कर स्पोर्ट्स बाइक का फील लेने की कोशिश करता है. इसके बाद भी बाइक से दूर जाने का उसका मन नहीं करता है. वो दोबारा बाइक के पास जाता है और उसे छूकर फील करता है. इस प्यारे से मोमेंट को किसी ने घर की बालकनी से अपने कैमरे में कैद कर लिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अनोखे अंदाज में की रिक्शावाले की मदद, वायरल हो गया इस महिला का खूबसूरत वीडियो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rider Pallab (@riderpallabbiswas)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @riderpallabbiswas नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके है. इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो बनाने वाले के लिए लिखा, "आपके जैसी किस्मत सबकी नहीं होती भैया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बड़े भाई आपको नीचे जाकर उस लड़के को एक बार बाइक पर बैठने का मौका देना चाहिए था."
यह भी पढ़ें: अधूरी हसरत...TV शोरूम के बाहर बैठकर कार्टून देखते बच्चों का वीडियो वायरल, पसीज जाएगा दिल

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaSports BikeEmotional videoviral

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;