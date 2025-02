Viral Video : भगवान भोलेनाथ का जबरा भक्त है ये सांड, मंदिर में रोज टेकने आता है माथा; देखें VIDEO

Viral Video : सोशल मीडिया पर महाशिवरात्रि से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ गए. इस वीडियो में एक काला सांड भगवान शिव के मंदिर के सामने झुका हुआ नजर आ रहा है. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे अद्भुत नजारा है. ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सांड भोलेनाथ को नमन कर रहा हो. इस दृश्य ने शिवभक्तों की आस्था को और भी प्रबल कर दिया, और हर कोई इसे अपने-अपने अंदाज में शेयर कर रहा है. अब लोग इस वायरल वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

लोगों ने सांड का श्रद्धा भरा अंदाज कैमरे में किया कैद

वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सांड मंदिर के बाहर खड़ा है और उसने अपने अगले पैरों को मोड़ लिया. इतना ही नहीं, उसका सिर भी पूरी तरह झुका हुआ है, मानो वह भगवान शिव के चरणों में सिर नवाए खड़ा हो. यह नजारा इतना अलौकिक था कि जिसने भी इसे देखा, वह इसे अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह सका.

सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल

@Ravitiwariii_ एक्स हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मान रहे हैं. कई भक्तों का कहना है कि सांड, भगवान शिव के वाहन नंदी का प्रतीक होता है, इसलिए उसका इस तरह झुकना कोई संयोग नहीं, बल्कि भक्ति का प्रतीक है. वहीं कुछ लोगों का कहना है, कि यह सांड अक्सर मंदिर के बार ऐसी मुद्रा में दिखता है.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

