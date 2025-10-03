Advertisement
20 रुपये मांगने पर मम्मी और बहन ने पीटा, बच्चे ने डायल 112 पर की कॉल, तोहफा लेकर पहुंची पुलिस

Viral Video: ​ पैसे मांगने पर मां ने बहन के साथ मिलकर एक बच्चे को पीटा तो इस बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने ऐसा काम किया कि चारों ओर तारीफ हो रही है. बच्चे की कॉल रिकॉर्डिंग का ऑडियो वायरल हो रहा है. आप भी सुनें बच्चे की शिकायत.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:26 PM IST
Viral Video: बच्चे न सिर्फ नटखट होते हैं, बल्कि शरारती भी होते हैं. कई बार बच्चों की शरारत चर्चा का विषय बन जाती है. सोशल मीडिया पर एक बच्चे की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है. जिसमें वो पुलिस को कॉल करके मम्मी और बहन की शिकायत कर रहा है. बच्चा अपनी मम्मी और बहन की शिकायत क्यों कर रहा है ये जानकर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

पुलिस से क्या कहता है ये बच्चा?
दरअसल, मामला ये है कि एक बच्चा अपनी मम्मी से चीज खाने के लिए 20 मांग रहा था. बच्चे की इस बात से नाराज मम्मी और बहन ने इस बच्चे को रस्सी से बांधकर मारा. इसके बाद इस बच्चे ने डायल 112 पर कॉल करके मम्मी और बहन की शिकायत कर दी. शिकायत करने के दौरान ये बच्चा रोने लगा. इसके बाद पुलिस ने बच्चे को आश्वासन दिया, "हम आ रहे हैं आप चुप हो जाओ." इसके बाद पुलिस इस बच्चे के घर पहुंची और बच्चे की मां को समझाया. इतना ही नहीं, उस बच्चे को बहुत सारे स्नेक्स के पैकेट भी दिलवाए. चीज मिलने पर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वह बहुत खुश हो गया. इस संवेदनशील और मानवीय काम के लिए पुलिस वालों की तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर इस बच्चे की कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. आप खुद ही सुनें कि बच्चे ने पुलिस से क्या शिकायत की.
किस अकाउंट से डाला गया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @awaz_a_singrauli नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स पुलिस की तारीफ में जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पुलिस के रूप में आप ही भगवान हैं. आपने बच्चे के दिल और मन में जीवन भर के लिए जगह बना ली है. आपका यह स्वभाव हमें भी बहुत सुन्दर लगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "सर आपको लाख-लाख दुआ लगेगी."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

