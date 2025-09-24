रास्ते में रह गई जवान की कैप, तो साइकिल से देने पहुंचा ये बच्चा; Video देखकर आप भी करेंगे सैल्यूट
रास्ते में रह गई जवान की कैप, तो साइकिल से देने पहुंचा ये बच्चा; Video देखकर आप भी करेंगे सैल्यूट

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने ऐसा काम किया है कि सेना के जवानों ने भी हाथ हिलाकर विदा किया. वीडियो देखकर आप भी इस बच्चे को सैल्यूट करेंगे.

 

Sep 24, 2025
Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि देश का भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है. सोशल मीडिया पर एक बच्चा खूब वायरल हो रहा है. जिसमें देश भक्ति के साथ-साथ संस्कार और मेहनत भी दिखाई देती है. वीडियो देखकर आप भी सैल्यूट करेंगे. 

क्या देने आता है बच्चा?
इंटरनेटर पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सेना की एक गाड़ी जा रही है. शायद उसी में से किसी जवान की कैप गिर जाती है. उसके बाद एक लड़का सेना की गाड़ी तक कैप लाकर देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वीडियो किसी बॉर्डर इलाके का है. एक लड़का अपनी बड़ी सी साइकिल पर सैनिक की कैप लेकर आता है जो शायद पीछे रास्ते में रह गई होगी. वीडियो सेना की गाड़ी से शूट किया जाता है. लड़का साइकिल को सेना की गाड़ी के पास रोकता है और उनको वो कैप दे देता है. इसके बाद गाड़ी में मौजूद सेना के जवान उसे हाथ हिलाकर विदा करते हैं. ये लड़का भी एक बेहतरीन मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है और वहां से सेना की गाड़ी चली जाती है.
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kalpana_rana.0459 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. यूजर्स को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि 17 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 16 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "वो बच्चा गर्व से मुस्कुरा रहा है कि आज असली हीरो के कुछ काम आया. वो इस पल को जिंदगीभर याद रखेगा, क्योंकि मुझे एक पल याद है जब छोटा था तो मेरे स्कूल बोतल से एक आर्मी के जवान ने पानी पिया था." दूसरे यूजर ने लिखा, "बात टोपी की नहीं इंडियन आर्मी की थी." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

