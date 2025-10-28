Advertisement
पिछले 109 सालों से धधक रहा है ये शहर, आग ऐसी कि सरकार भी हो गई फेल, जानें कहां है ये ‘नरक’

The Burning City of India: भारत में एक ऐसा इलाका है जो पिछले 109 सालों से जल रहा है. धरती के नीचे कोयले में लगी आग ने पूरे क्षेत्र को जहरीले धुएं और धंसती जमीन में बदल दिया है. सरकारी कोशिशों के बावजूद आग नहीं बुझी और लोग अब भी खतरे के बीच रहने को मजबूर हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:35 PM IST
1916 में शुरू हुई आग, जो आज तक नहीं बुझी

यह आग किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही से शुरू हुई थी. साल 1916 में असुरक्षित और असंगठित खनन के कारण कोयले के खुले हिस्सों में हवा लगने से आग भड़क उठी. शुरू में यह आग एक छोटे इलाके तक सीमित थी, लेकिन धीरे-धीरे यह धरती के अंदर फैली और अब यह सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है. आग के चलते धरती के अंदर लगातार धुआं और जहरीली गैसें निकल रही हैं, जिससे यहां की मिट्टी और हवा दोनों जहरीली बन चुकी हैं.

जमीन धंस रही, हवा में जहर घुला

दरअसल , झारखंड का झरिया कभी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कोकिंग कोयले के लिए मशहूर था, जिसने भारत के इस्पात उद्योग को ताकत दी. लेकिन अब यही जगह लगातार जलती आग और धुएं से ढकी हुई है. वहीं, झरिया के लोगों की जिंदगी इस भयंकर आग से बर्बाद हो चुकी है. लगातार जलती कोयले की परतों के कारण जमीन कमजोर हो गई है, जो कई जगह अचानक धंस जाती है. कई घर और सड़कें इस धंसान में तबाह हो चुकी हैं. हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें घुल चुकी हैं, जिससे लोगों को सांस की बीमारी, त्वचा रोग और फेफड़ों की दिक्कतें हो रही हैं. कई परिवारों को यहां से पलायन करना पड़ा, लेकिन गरीबी और रोजगार की कमी के चलते हजारों लोग अब भी इसी खतरे के बीच जीने को मजबूर हैं.

सरकारी कोशिशें नाकाम, आग का कहर जारी

सरकार और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने आग बुझाने के कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली. 2009 में झरिया पुनर्वास और विकास योजना (JRDP) शुरू की गई ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाया जा सके, मगर आग की गहराई और फैलाव इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह बुझाना असंभव सा हो गया है. आज झरिया एक चेतावनी बन चुका है कि अगर पर्यावरण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाए, तो विकास का केंद्र भी विनाश का कारण बन सकता है. यहां सिर्फ कोयला नहीं, बल्कि हजारों लोगों का भविष्य अब भी जल रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

