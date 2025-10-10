कुत्ते ने ले लिया खूंखार तेंदुए से पंगा, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो काफी फनी होते हैं और कुछ को देखकर डर लग जाता है. कई बार ये जानवर एक दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, तो कई बार अपने से बड़े जानवर से पंगा ले लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक कुत्ता तेंदुए से पंगा लेता नजर आ रहा है.

तेंदुए को कैसे परेशान कर रहा था ये कुत्ता?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि पहाड़ी पर एक कुत्ता और एक तेंदुआ मौजूद है. तेंदुआ देखने में काफी शांत लगता है, शायद यही कारण है कि कुत्ता बिना बात के पंगा ले रहा है. वीडियो में दिखता है कि लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं तेंदुआ कुत्ते पर हमला ना कर दें. तेंदुआ पल भर में कुत्ते को मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन शायद कुत्ते को इस बात का अंदाजा नहीं कि वो किस मौत से खेल रहा है. वीडियो में दिखता है कि पहाड़ों पर नदी के किनारे पहाड़ी पर एक तेंदुआ है, लेकिन एक कुत्ता बार-बार जाकर उसपर भौंक रहा है. इस दौरान नदी की दूसरी और से लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं. तेंदुआ थोड़ा सख्त होकर कुत्ते को चेतावनी देता है तो कुत्ता कुछ पल के लिए दूर हो जाता है और उसके बाद फिर उकसाने लगता है. ऐसा कई बार होता है और ये काफी देर तक चलता रहता है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यूजर्स कुत्ते की हिम्मत को दाद दे रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kelly_uttarakhand नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 19 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आज फंसा सही जगह." दूसरे यूजर ने लिखा, "रोज-रोज गलियों में भौंकने से घर नहीं चलता भाई, तेंदुए से भी भिड़ना पड़ता है."

