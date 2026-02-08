छोटे हाथियों पर नजर रखता है ये कुत्ता, गड़बड़ करने पर लगा देता है बेबी एलिफेंट की क्लास!

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने खूंखार होते हैं कि देखे भी नहीं जाते हैं. इसके अलावा कुछ वीडियो इतने फंनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द होने लगता है. इसके अलावा कई बार दो ऐसे जानवर आपस में मस्ती करते नजर आते हैं जिनका आकार बिल्कुल अलग होता है जैसे हाथी और कुत्ता. इन दिनों एक कुत्ते और हाथी का प्यारा सा वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता हाथी पर भौंक कर रोकने की कोशिश कर रहा है और हाथी उसे अपने पैर से डराकर दूर करने की कोशिश करता है. हालांकि हाथी चाहे तो कुत्ते को मार भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं और कुत्ता अपनी ड्यूटी निभा रहा है. जी हां, कुत्ते की यही ड्यूटी है कि हाथी इधर उधर ना जाएं, रसोई में न चले जाएं. आइए विस्तार से समझते हैं.

कैसे एक्शन लेता है कुत्ता?

इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो हरे कुत्ते और बेबी हाथी के प्यारे वीडियो के कैप्शन की मानें तो इस कुत्ते का नाम पीनट है जो कि प्लेटफॉर्म पर सबसे शांत स्वभाव का कुत्ता है. ये कुत्ता रोज, बरामदे में शांति से बैठा रहता है और पूरे इलाके पर नजर रखता है. ये कुत्ता खासकर उन शरारती छोटे हाथियों पर नजर रखता है जो बाड़ फांदकर हाथी रसोई में घुसने की कोशिश करते हैं. जैसे ही पीनट को कुछ गड़बड़ का अंदेशा होता है वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है और अपना फर्ज निभाता है. हाथियों को चेतावनी देने के लिए भौंकता है और उन्हें धीरे से दूर जाने का इशारा करता है.

ये है सबसे वफादार कुत्ता!

वीडियो के कैप्शन के मुताबिक वहां मौजूद ज्यादातर वयस्क हाथी पीनट का बहुत सम्मान करते हैं. अगर वे उसे मैदान में आराम करते हुए देखते हैं, तो वे चुपचाप उसके पास से निकल जाते हैं और उसे परेशान नहीं करते हैं. लेकिन कुछ नटखट छोटे हाथी उसे चुनौती देना पसंद करते हैं. ऐसे मामलों में, अक्सर पीनट ही चुपचाप दूर चले जाने का फैसला करता है, शांति को चुनता है. एलिफेंट नेचर पार्क में, सभी प्रकार के जानवर आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं. हर हाथी के झुंड का अपना एक साथी कुत्ता होता है और पीनट उनमें से सबसे प्यारा है. उसकी शांत उपस्थिति, वफादारी और सुरक्षात्मक स्वभाव उसे प्लेटफॉर्म का सच्चा रक्षक और सभी का एक प्यारा दोस्त बनाता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lek_chailert नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.1 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं.

