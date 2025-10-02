पैदल जा रहे बुजुर्गों को अपने ई-रिक्शा में बैठाया, किराया तो नहीं लिया लेकिन...

Viral Video: सोशल मीडिया पर दूसरों की मदद करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. ये वीडियो समाज में पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं और दूसरों को भी मदद करने की प्रेरणा देते हैं. कई वीडियो तो इतने शानदार होते हैं कि वीडियो देखते-देखते आंख में आंसू आ जाते हैं. कई बार लगता है कि ईश्वर हमें जल्दी कामयाब करे ताकि हम भी ऐसे ही लोगों की मदद कर सकें. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक ई-रिक्शा वाला बुजुर्ग महिलाओं को देखकर अपने रिक्शा में बैठा लेता है.

खुद उतरकर रखता है सबका सामान

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने सिर पर बड़ी-सी गठरी लेकर जा रही है. उसके हाथ में भी सामान है और एक बैग कंधे पर भी लदा है. इसके अलावा सिर पर बड़ी-सी गठरी है. ई-रिक्शा वाला उस बुजुर्ग महिला से अपने रिक्शा में बैठने के लिए कहता है तो पहले महिला संकोच करती है, लेकिन जब रिक्शा वाला कहता है कि कोई पैसा नहीं लगेगा. तो बड़ी ही खुशी के साथ रिक्शा में बैठ जाती है. इस दौरान युवक खुद गठरी को सिर से उतारकर अपने रिक्शा में रखवाता है.

किस-किस को ले जाता है ये रिक्शा वाला?

ये रिक्शा वाला सिर्फ इस बुजुर्ग महिला को ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने रिक्शा में बैठा लेता है. रास्ते में कचरे की गठरी को सिर पर रखकर ले जा रही महिला को कबाड़ की दुकान पर छोड़ देता है. इसके अलावा एक बुजुर्ग को भी उसकी मंजिल तक छोड़ता है. अब ये रिक्शा वाले का शानदार काम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @autoboyravi नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 6.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 14 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस शानदार वीडियो को देखकर यूजर्स ने काफी संख्या में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "किसी के चेहरे पर खुशी लाना भगवान को प्राप्त करने के बराबर है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तुमने पैसा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कर्म कमाया है. यह दुनिया तुमको जब छोड़ देगी. उसे वक्त ये कर्म तुमको बहुत काम आएगा."

