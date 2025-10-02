Advertisement
trendingNow12945491
Hindi Newsजरा हटके

पैदल जा रहे बुजुर्गों को अपने ई-रिक्शा में बैठाया, किराया तो नहीं लिया लेकिन...

E-rickshaw Wale Ka Video: सोशल मीडिया पर एक ई-रिक्शा वाला का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. जो भी पैदल जाता हुआ दिखाई देता है उसे बैठा लेता है और पैसे लेने की बारी आती है तो मना कर देता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैदल जा रहे बुजुर्गों को अपने ई-रिक्शा में बैठाया, किराया तो नहीं लिया लेकिन...

Viral Video: सोशल मीडिया पर दूसरों की मदद करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. ये वीडियो समाज में पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं और दूसरों को भी मदद करने की प्रेरणा देते हैं. कई वीडियो तो इतने शानदार होते हैं कि वीडियो देखते-देखते आंख में आंसू आ जाते हैं. कई बार लगता है कि ईश्वर हमें जल्दी कामयाब करे ताकि हम भी ऐसे ही लोगों की मदद कर सकें. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक ई-रिक्शा वाला बुजुर्ग महिलाओं को देखकर अपने रिक्शा में बैठा लेता है.

खुद उतरकर रखता है सबका सामान
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने सिर पर बड़ी-सी गठरी लेकर जा रही है. उसके हाथ में भी सामान है और एक बैग कंधे पर भी लदा है. इसके अलावा सिर पर बड़ी-सी गठरी है. ई-रिक्शा वाला उस बुजुर्ग महिला से अपने रिक्शा में बैठने के लिए कहता है तो पहले महिला संकोच करती है, लेकिन जब रिक्शा वाला कहता है कि कोई पैसा नहीं लगेगा. तो बड़ी ही खुशी के साथ रिक्शा में बैठ जाती है. इस दौरान युवक खुद गठरी को सिर से उतारकर अपने रिक्शा में रखवाता है. 
यह भी पढ़ें: ई-रिक्शा वाले ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए निकाला ऐसा ऑफर, चारों तरफ हो रही वाहवाही

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Kumar Saw (@autoboyravi)

Add Zee News as a Preferred Source

किस-किस को ले जाता है ये रिक्शा वाला?
ये रिक्शा वाला सिर्फ इस बुजुर्ग महिला को ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने रिक्शा में बैठा लेता है. रास्ते में कचरे की गठरी को सिर पर रखकर ले जा रही महिला को कबाड़ की दुकान पर छोड़ देता है. इसके अलावा एक बुजुर्ग को भी उसकी मंजिल तक छोड़ता है. अब ये रिक्शा वाले का शानदार काम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @autoboyravi नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 6.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 14 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: अधूरी हसरत... फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक को देखकर रहा नहीं गया, कैमरे में कैद हो गए इस लड़के के इमोशन

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस शानदार वीडियो को देखकर यूजर्स ने काफी संख्या में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "किसी के चेहरे पर खुशी लाना भगवान को प्राप्त करने के बराबर है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तुमने पैसा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कर्म कमाया है. यह दुनिया तुमको जब छोड़ देगी. उसे वक्त ये कर्म तुमको बहुत काम आएगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingE Rickshaw Driver

Trending news

सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
;