Shocking News: चलती ट्रेन से टकराया ये बड़ा पक्षी, शीशा तोड़ लोको पायलट के केबिन में घुसा! VIDEO देखें

Shocking Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी खरगोश ट्रेन से रेस लगाता नजर आता है तो कभी ट्रैक पर कोई बड़ा जानवर आ जाता है. इस बार कोई जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा पक्षी ट्रेन से टकराता है. जी हां, वीडियो में एक चील पक्षी नजर आता है जो शीशा तोड़ कंपार्टमेंट में घुस गया है. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

वायरल हो रहा वीडियो लोको पायलट कर्पाटमेंट का है जिसमें दिखता है कि एक पक्षी अंदर है और शीशा टूटा हुआ है. इस दौरान जब ट्रेन से पक्षी टकराया और शीशा टूटा तो इससे लोको पायलट के चेहरे पर भी चोट लगी है. शीशे के टुकड़े चेहरे पर लगने से खून निकलता नजर आ रहा है. पक्षी कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहा है. शीशे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन और पक्षी की टक्कर कितनी भयानक होगी जो शीशा तक टूट गया. इस दौरान पक्षी को भी चोट आने के पूरे चांस है जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पक्षी केबिन में आराम से एक कोने में मौजूद है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा, यह एक पेरेग्रीन फाल्कन है, इस पक्षी की गति की जांच करें. दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ट्रेन में भी हेलमेट पहनें. तीसरे यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, इतना पावरफुल है ईगल कि शीशा तोड़कर अंदर आ गया और जिंदा भी है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @the.heavy.locopilot नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.