Advertisement
trendingNow13097996
Hindi Newsजरा हटकेShocking News: चलती ट्रेन से टकराया ये बड़ा पक्षी, शीशा तोड़ लोको पायलट के केबिन में घुसा! VIDEO देखें

Shocking News: चलती ट्रेन से टकराया ये बड़ा पक्षी, शीशा तोड़ लोको पायलट के केबिन में घुसा! VIDEO देखें

Shocking Video: आज तक आपने ट्रेन से किसी जानवर के टकराने की खबर सुनी होगी, लेकिन इस बार एक पक्षी इंजन के सामने लगा शीशा तोड़कर अंदर आ गया. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shocking News: चलती ट्रेन से टकराया ये बड़ा पक्षी, शीशा तोड़ लोको पायलट के केबिन में घुसा! VIDEO देखें

Shocking Video: सोशल मीडिया पर ट्रेन से जुड़े हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी खरगोश ट्रेन से रेस लगाता नजर आता है तो कभी ट्रैक पर कोई बड़ा जानवर आ जाता है. इस बार कोई जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा पक्षी ट्रेन से टकराता है. जी हां, वीडियो में एक चील पक्षी नजर आता है जो शीशा तोड़ कंपार्टमेंट में घुस गया है. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

वायरल हो रहा वीडियो लोको पायलट कर्पाटमेंट का है जिसमें दिखता है कि एक पक्षी अंदर है और शीशा टूटा हुआ है. इस दौरान जब ट्रेन से पक्षी टकराया और शीशा टूटा तो इससे लोको पायलट के चेहरे पर भी चोट लगी है. शीशे के टुकड़े चेहरे पर लगने से खून निकलता नजर आ रहा है. पक्षी कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहा है. शीशे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रेन और पक्षी की टक्कर कितनी भयानक होगी जो शीशा तक टूट गया. इस दौरान पक्षी को भी चोट आने के पूरे चांस है जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पक्षी केबिन में आराम से एक कोने में मौजूद है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो देखकर हैरान हैं और बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: स्टेशन से नहीं रेलवे, फाटक से पकड़ रहे थे चलती ट्रेन, चढ़ते समय छूटा हाथ और फिर...

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा, यह एक पेरेग्रीन फाल्कन है, इस पक्षी की गति की जांच करें. दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ट्रेन में भी हेलमेट पहनें. तीसरे यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, इतना पावरफुल है ईगल कि शीशा तोड़कर अंदर आ गया और जिंदा भी है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @the.heavy.locopilot नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Shocking videoTrain Video

Trending news

SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला