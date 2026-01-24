Advertisement
विदेशी शख्स की अनोखी भक्ति: नए म्यूजिक पर हनुमान चालीसा रीमेक, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

विदेशी शख्स की अनोखी भक्ति: नए म्यूजिक पर हनुमान चालीसा रीमेक, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Hanuman Chalisa New Version: सोशल मीडिया पर एक विदेशी शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो नए अंदाज में हनुमान चालीसा को पेश करता है. आप भी देखें ये हनुमान चालीसा का रीमेक.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:20 PM IST
New Hanuman Chalisa New Version: इन दिनों हनुमान चालीसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बिल्कुल नए अंदाज में हैं. इस विदेशी शख्स ने हनुमान चालिसा को रिमेक कर दिया और अपने अंदाज में गाया. अब ये अनोखे अंदाज में हनुमान चालीसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. आप भी देखें.

कैसा है म्यूजिक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी स्पीड में हनुमान चालीसा गा रहा है. इस दौरान उसके पीछे बजरंगबली का बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है. वीडियो में दिखता है कि वो बहुत तेजी से हनुमान चालीसा सुनाता है. इस हनुमान चालीसा का म्यूजिक बिल्कुल अलग है. ये म्यूजिक वो नहीं जिसको हम मंदिर की हनुमान चालीसा में सुनते हैं. इस दौरान ये शख्स बर्फीले पहाड़ों पर भी हनुमान जी की मूर्ति के साथ नजर आता है. चलिए देखते हैं ये खूबसूरत वीडियो.

यह भी पढ़ें: क्लासरूम की तरह खेत में लगाई गायों की हाजिरी, आइडल स्टूडेंट की तरह ऐसे दिया रिस्पांस

A post shared by Ramdee (@therealramdee)

ये है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @therealramdee नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 12 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में बड़ी संख्या मे प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे." दूसरे यूजर ने लिखा, "नाइस सर, ये हनुमान चालीसा का न्यू वर्जन है." तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "मुबारक हो, आपकी आधार कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Hanuman ChalisaNew versionviral

