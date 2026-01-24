विदेशी शख्स की अनोखी भक्ति: नए म्यूजिक पर हनुमान चालीसा रीमेक, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Hanuman Chalisa New Version: सोशल मीडिया पर एक विदेशी शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो नए अंदाज में हनुमान चालीसा को पेश करता है. आप भी देखें ये हनुमान चालीसा का रीमेक.
New Hanuman Chalisa New Version: इन दिनों हनुमान चालीसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बिल्कुल नए अंदाज में हैं. इस विदेशी शख्स ने हनुमान चालिसा को रिमेक कर दिया और अपने अंदाज में गाया. अब ये अनोखे अंदाज में हनुमान चालीसा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. आप भी देखें.
कैसा है म्यूजिक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी स्पीड में हनुमान चालीसा गा रहा है. इस दौरान उसके पीछे बजरंगबली का बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है. वीडियो में दिखता है कि वो बहुत तेजी से हनुमान चालीसा सुनाता है. इस हनुमान चालीसा का म्यूजिक बिल्कुल अलग है. ये म्यूजिक वो नहीं जिसको हम मंदिर की हनुमान चालीसा में सुनते हैं. इस दौरान ये शख्स बर्फीले पहाड़ों पर भी हनुमान जी की मूर्ति के साथ नजर आता है. चलिए देखते हैं ये खूबसूरत वीडियो.
ये है यूजर्स का रिएक्शन?
इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @therealramdee नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 12 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में बड़ी संख्या मे प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे." दूसरे यूजर ने लिखा, "नाइस सर, ये हनुमान चालीसा का न्यू वर्जन है." तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "मुबारक हो, आपकी आधार कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है."
