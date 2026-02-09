यूनिफॉर्म पहनते ही एयरहोस्टेस की जिंदगी से गायब हो जाती हैं ये आजादियां!

फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी बाहर से जितनी चमकदार और आरामदायक दिखती है, असल में उतनी ही अनुशासन और नियमों से बंधी होती है. मुस्कुराता चेहरा, सलीकेदार यूनिफॉर्म और दुनिया घूमने का मौकायही तस्वीर आमतौर पर लोगों के मन में बनती है. लेकिन इस प्रोफेशन के पीछे एक ऐसी सख़्त नियमावली भी है, जिसे हर हाल में मानना पड़ता है. सोशल मीडिया पर ‘बार्बी बैक’ नाम से मशहूर 33 साल की फ्लाइट अटेंडेंट बारबरा बैसिलिएरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यूनिफॉर्म पहनते ही कई आम लगने वाली चीज़ें भी पूरी तरह बैन हो जाती हैं. इन नियमों का मकसद सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रोफेशनल इमेज बनाए रखना भी है.

यूनिफॉर्म में प्यार दिखाना सख़्त मना

बारबरा के मुताबिक, यूनिफॉर्म पहनते ही किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है. यानी किस करना, गले लगना या प्यार जताने वाले इशारे करना नियमों के खिलाफ है. एयरलाइन चाहती है कि फ्लाइट अटेंडेंट हर समय पूरी तरह प्रोफेशनल दिखें. यात्रियों और स्टाफ के सामने निजी व्यवहार करना कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई क्रू मेंबर इस नियम को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है. कई मामलों में चेतावनी से लेकर सस्पेंशन तक की नौबत आ जाती है.

स्मोकिंग, वेपिंग और शराब

यूनिफॉर्म में रहते हुए फ्लाइट अटेंडेंट सिगरेट, वेप या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते. बारबरा बताती हैं कि एयरलाइन इसे ‘स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड’ मानती है. चाहे एयरपोर्ट हो, बोर्डिंग गेट हो या विमान—कहीं भी स्मोकिंग की इजाज़त नहीं होती. यहां तक कि ऑफ-ड्यूटी होने के बावजूद अगर यूनिफॉर्म पहनी है, तो शराब पीना भी गंभीर उल्लंघन माना जाता है. एयरलाइन का मानना है कि इससे सुरक्षा, सतर्कता और अनुशासन तीनों पर असर पड़ सकता है.

कॉफी-चाय और गम चबाने पर भी नियम

यूनिफॉर्म में पानी पीने की अनुमति है, लेकिन कॉफी और चाय के मामले में सख़्त नियम हैं. बारबरा के अनुसार, बोर्डिंग गेट पर बैठकर कॉफी या चाय पीना गैर-पेशेवर माना जाता है. इसी तरह गम चबाना या बबल बनाना भी मना है, क्योंकि यह लापरवाही का संकेत देता है. एयरलाइन चाहती है कि क्रू मेंबर्स हर वक्त सजग, गंभीर और जिम्मेदार दिखें, ताकि यात्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़े.

पानी सर्व करने की ‘सीक्रेट ट्रिक’

बारबरा ने पानी से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव भी साझा किया. वह बताती हैं कि क्रू मेंबर्स अक्सर पानी का कप छुपाकर ले जाते हैं. वजह यह है कि अगर एक यात्री को पानी मिलता दिख गया, तो बाकी लोग भी तुरंत मांगने लगते हैं, जिससे सर्विस में देरी हो जाती है. इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि पानी चाहिए तो कॉल बटन दबाने के बजाय गैलरी में जाकर शांति से रिक्वेस्ट करें. इससे क्रू का काम आसान होता है और यात्रियों को भी जल्दी पानी मिल जाता है.