Advertisement
trendingNow13103852
Hindi Newsजरा हटकेयूनिफॉर्म पहनते ही एयरहोस्टेस की जिंदगी से गायब हो जाती हैं ये आजादियां!

यूनिफॉर्म पहनते ही एयरहोस्टेस की जिंदगी से गायब हो जाती हैं ये आजादियां!

फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी दिखने में ग्लैमरस जरूर है, लेकिन यूनिफॉर्म पहनते ही कई सख़्त नियम लागू हो जाते हैं. प्यार जताना, स्मोकिंग, शराब, गम चबाना तक मना है. इन नियमों का मकसद सुरक्षा, अनुशासन और प्रोफेशनल इमेज बनाए रखना है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 09, 2026, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूनिफॉर्म पहनते ही एयरहोस्टेस की जिंदगी से गायब हो जाती हैं ये आजादियां!

फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी बाहर से जितनी चमकदार और आरामदायक दिखती है, असल में उतनी ही अनुशासन और नियमों से बंधी होती है. मुस्कुराता चेहरा, सलीकेदार यूनिफॉर्म और दुनिया घूमने का मौकायही तस्वीर आमतौर पर लोगों के मन में बनती है. लेकिन इस प्रोफेशन के पीछे एक ऐसी सख़्त नियमावली भी है, जिसे हर हाल में मानना पड़ता है. सोशल मीडिया पर ‘बार्बी बैक’ नाम से मशहूर 33 साल की फ्लाइट अटेंडेंट बारबरा बैसिलिएरी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यूनिफॉर्म पहनते ही कई आम लगने वाली चीज़ें भी पूरी तरह बैन हो जाती हैं. इन नियमों का मकसद सिर्फ अनुशासन नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रोफेशनल इमेज बनाए रखना भी है.

यूनिफॉर्म में प्यार दिखाना सख़्त मना

बारबरा के मुताबिक, यूनिफॉर्म पहनते ही किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाता है. यानी किस करना, गले लगना या प्यार जताने वाले इशारे करना नियमों के खिलाफ है. एयरलाइन चाहती है कि फ्लाइट अटेंडेंट हर समय पूरी तरह प्रोफेशनल दिखें. यात्रियों और स्टाफ के सामने निजी व्यवहार करना कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई क्रू मेंबर इस नियम को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है. कई मामलों में चेतावनी से लेकर सस्पेंशन तक की नौबत आ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 स्मोकिंग, वेपिंग और शराब

यूनिफॉर्म में रहते हुए फ्लाइट अटेंडेंट सिगरेट, वेप या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते. बारबरा बताती हैं कि एयरलाइन इसे ‘स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड’ मानती है. चाहे एयरपोर्ट हो, बोर्डिंग गेट हो या विमान—कहीं भी स्मोकिंग की इजाज़त नहीं होती. यहां तक कि ऑफ-ड्यूटी होने के बावजूद अगर यूनिफॉर्म पहनी है, तो शराब पीना भी गंभीर उल्लंघन माना जाता है. एयरलाइन का मानना है कि इससे सुरक्षा, सतर्कता और अनुशासन तीनों पर असर पड़ सकता है.

 कॉफी-चाय और गम चबाने पर भी नियम

यूनिफॉर्म में पानी पीने की अनुमति है, लेकिन कॉफी और चाय के मामले में सख़्त नियम हैं. बारबरा के अनुसार, बोर्डिंग गेट पर बैठकर कॉफी या चाय पीना गैर-पेशेवर माना जाता है. इसी तरह गम चबाना या बबल बनाना भी मना है, क्योंकि यह लापरवाही का संकेत देता है. एयरलाइन चाहती है कि क्रू मेंबर्स हर वक्त सजग, गंभीर और जिम्मेदार दिखें, ताकि यात्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़े.

 पानी सर्व करने की ‘सीक्रेट ट्रिक’

बारबरा ने पानी से जुड़ा एक दिलचस्प अनुभव भी साझा किया. वह बताती हैं कि क्रू मेंबर्स अक्सर पानी का कप छुपाकर ले जाते हैं. वजह यह है कि अगर एक यात्री को पानी मिलता दिख गया, तो बाकी लोग भी तुरंत मांगने लगते हैं, जिससे सर्विस में देरी हो जाती है. इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि पानी चाहिए तो कॉल बटन दबाने के बजाय गैलरी में जाकर शांति से रिक्वेस्ट करें. इससे क्रू का काम आसान होता है और यात्रियों को भी जल्दी पानी मिल जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

hostessFreedom

Trending news

'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
digital arrest
'यह धोखाधड़ी नहीं, 54000 करोड़ की डकैती है...', साइबर ठगी पर SC की सख्त टिप्पणी
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
Punjab news
पंजाब में अपराधियों की खैर नहीं, ताबड़तोड़ छापेमारी से गैंगस्टरों में हड़कंप
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
Russian Oil
क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? विदेश मंत्रालय का स्‍टैंड क्लियर; जानें
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
Kashmir
8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
Punjab
दलित नेताओं पर कांग्रेस के बयानों के खिलाफ नाराजगी, AAP का चंडीगढ़ में हल्ला बोल
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
om birla
क्या है 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है, विपक्ष कर रहा तैयारी!
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार