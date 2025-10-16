Advertisement
पकने के बाद मीठा नहीं, बल्कि खट्टा हो जाता है ये फल; 99% लोगों को नहीं पता होगी ये बात

special fruits: भारत में फलों की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं और दुनियाभर में पसंद की जाती हैं. आज हम आपको उस फल के बारे में बताएंगे जो पकने के बाद मीठा होने के बजाय खट्टा हो जाता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:03 PM IST
special fruits: फल सेहत के दोस्त होते हैं, ये सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं. फलों में नेचुरल शुगर के साथ विटामिन और जरूरी मिनरल्स होते हैं. भारत में फलों की कई वैरायटी पाई जाती हैं और दुनियाभर में पसंद भी की जाती हैं. भारत में ऐसे भी कई फल हैं जिन्हें खाने के लिए लोग दूर-दूर से भारत आते हैं. आज हम आपको अनोखे फल के बारे में बताएंगे जो अपने उल्टे अद्भुत व्यवहार के लिए जाना जाता है. ये वो फल है जो पकने के बाद मीठा होने के बजाय खट्टा हो जाता है. चलिए जानते हैं वो कौन सा फल है.

आमतौर पर कच्चे फल खट्टे होते हैं और पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, लेकिन आज हम जिस फल के बारे में बात कर रहे हैं. उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा है. ये फल ऐसा है जो पकने के साथ खट्टा हो जाता है. क्या आपने कभी ऐसे फल के बारे में सुना है जो पकने पर खट्टा हो जाता है. अगर आप नहीं जानते कि वो कौन-सा फल है तो चिंता की कोई बात नहीं हैं. हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा फल है जो पकने के बाद खट्टा हो जाता है.
कौन सा है वो फल?
अनानास एक ऐसा फल है जो पकने के बाद खट्टा हो जाता है. ये अपनी अनोखी विशेषता के कारण जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर फल पकने के बाद मीठे होते हैं, लेकिन अनानास एक ऐसा फल है जो पकने के बाद खट्टा हो जाता है. इसका मुख्य कारण, अनानास में पाया जाने वाला ब्रोमेलैन(Bromelain) नामक एंजाइम है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

