Viral Video : ये है मौत का दरवाजा, वीडियो देख लोग घबराए, बोले "इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है..."

Viral Video : सोशल मीडिया पर रोजाना अनगिनत वीडियो पोस्ट होते हैं. लोग स्क्रॉल करते-करते थक जाते हैं, लेकिन वीडियो का सिलसिला खत्म नहीं होता. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो मानेंगे कि यहां हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कब और कैसे कोई वीडियो वायरल हो जाए, यह तय नहीं होता, लेकिन देखने के बाद लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर मौत का दरवाजा!

फिलहाल जो वीडियो वायरल है, वह एक बिल्डिंग के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है. इसमें एक शख्स इमरजेंसी एग्जिट के लिए बने दरवाजे को दिखाता है. मगर जैसे ही कैमरा उस दरवाजे के बाहर का नज़ारा कैप्चर करता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है. यानी इमरजेंसी में अगर कोई वहां से निकले तो सीधे गिर जाएगा. इसी अजीबोगरीब वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

इमरजेंसी एग्जिट का वोडियो देख क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर remigiusj नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 57 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने मजाक में लिखा, "दुनिया से इमरजेंसी एग्जिट". दूसरे ने टिप्पणी की, "ये इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है". तीसरे ने लिखा, "बिल्डिंग से नहीं, जिंदगी से इमरजेंसी एग्जिट". वहीं, एक अन्य ने हंसते हुए कमेंट किया, "सीधे स्वर्ग की ओर". इस वायरल वीडियो के लोग तेजी से एक-दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.