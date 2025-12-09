Advertisement
trendingNow13035444
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : ये है मौत का दरवाजा, वीडियो देख लोग घबराए, बोले "इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है..."

Viral Video : सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, जिनका अंतहीन सिलसिला लोगों को स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर कर देता है. हर दिन कई वीडियो अचानक वायरल हो जाते हैं, जिनका अंदाजा पहले से लगाना मुश्किल है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video : ये है मौत का दरवाजा, वीडियो देख लोग घबराए, बोले "इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है..."

Viral Video : सोशल मीडिया पर रोजाना अनगिनत वीडियो पोस्ट होते हैं. लोग स्क्रॉल करते-करते थक जाते हैं, लेकिन वीडियो का सिलसिला खत्म नहीं होता. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो मानेंगे कि यहां हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कब और कैसे कोई वीडियो वायरल हो जाए, यह तय नहीं होता, लेकिन देखने के बाद लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही  वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर मौत का दरवाजा!

फिलहाल जो वीडियो वायरल है, वह एक बिल्डिंग के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है. इसमें एक शख्स इमरजेंसी एग्जिट के लिए बने दरवाजे को दिखाता है. मगर जैसे ही कैमरा उस दरवाजे के बाहर का नज़ारा कैप्चर करता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है. यानी इमरजेंसी में अगर कोई वहां से निकले तो सीधे गिर जाएगा. इसी अजीबोगरीब वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Remigius John (@remigiusj)

इमरजेंसी एग्जिट का वोडियो देख क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर remigiusj नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 57 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने मजाक में लिखा, "दुनिया से इमरजेंसी एग्जिट". दूसरे ने टिप्पणी की, "ये इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है". तीसरे ने लिखा, "बिल्डिंग से नहीं, जिंदगी से इमरजेंसी एग्जिट". वहीं, एक अन्य ने हंसते हुए कमेंट किया, "सीधे स्वर्ग की ओर". इस वायरल वीडियो के लोग तेजी से एक-दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा