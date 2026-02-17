ताजमहल से भी कीमती थी ये चीज! मुग़ल बादशाहों की वो शाही दौलत जो इतिहास से हो गई गायब

शाहजहां का मयूर सिंहासन मुग़ल साम्राज्य की शान और दौलत का प्रतीक था. हीरे-रत्नों से जड़ा यह सिंहासन ताजमहल से भी महंगा था, जिसे 1739 में नादिर शाह लूट ले गया और बाद में यह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया.
प्राचीन भारत को यूं ही ‘सोने की चिड़िया’ नहीं कहा जाता था. यहां की दौलत, कला और वैभव की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी. मुग़ल काल में इस शान-ओ-शौकत की सबसे बड़ी पहचान बना शाहजहां का मयूर सिंहासन, जिसे तख़्त-ए-ताउस कहा जाता है. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिर्फ एक सिंहासन नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य की ताकत, संपन्नता और शाही गौरव का प्रतीक था. हीरे, पन्ने, मोती और कोहिनूर जैसे बेशकीमती रत्नों से जड़ा यह सिंहासन ताजमहल से भी अधिक मूल्यवान माना जाता था. लेकिन आज यह ऐतिहासिक धरोहर रहस्यमयी तरीके से इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी है.
दुनिया का सबसे भव्य सिंहासन
शाहजहां ने गद्दी संभालते ही एक ऐसे सिंहासन का सपना देखा, जो दुनिया में बेमिसाल हो. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, उस्ताद साद-उल-गिलानी की अगुवाई में कारीगरों की एक बड़ी टीम ने करीब सात साल तक दिन-रात मेहनत कर इस सिंहासन को तैयार किया. सोने की परतों, हीरे, माणिक, पन्ने और दुनियाभर से मंगाए गए मोतियों से इसे सजाया गया. साल 1635 में जब शाहजहां पहली बार इस पर बैठे, तो यह मुग़ल दरबार की शान बन गया. विदेशी यात्रियों ने इसे देखकर लिखा कि ऐसा सिंहासन उन्होंने दुनिया में कहीं नहीं देखा था.
मोर, कल्पवृक्ष और रत्नों से सजी अनोखी डिजाइन
मयूर सिंहासन की डिजाइन इसे और भी खास बनाती थी. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर ने इसे बेहद करीब से देखा था. उन्होंने बताया कि सिंहासन पर दो मोर बने थे, जिनके पंख रंग-बिरंगे कीमती रत्नों से जड़े थे. इनके बीच कल्पवृक्ष की आकृति थी, जिसमें अलग-अलग तरह के बहुमूल्य पत्थर लगाए गए थे. सुनहरे स्तंभ और मोतियों की लटकती मालाएं इसकी शोभा बढ़ाती थीं. इसकी चमक और भव्यता देखकर विदेशी मेहमानों ने इसे दुनिया का सबसे अद्वितीय और शानदार सिंहासन बताया.
ताजमहल से महंगा और फिर रहस्यमयी गुमशुदगी
इतिहासकारों के अनुसार, यह दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था. 1635 में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ 70 लाख रुपये आंकी गई थी, जो आज के हिसाब से लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होती है. टीआईओ के रिपोर्ट के मुताबिक, 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर मयूर सिंहासन लूट लिया. कोहिनूर समेत कई अनमोल रत्न भी उसके साथ चले गए. बाद में नादिर शाह की हत्या के बाद ईरान में अराजकता फैली और मयूर सिंहासन रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया. माना जाता है कि इसे तोड़कर इसके रत्न अलग-अलग बेच दिए गए. यही वजह है कि यह शाही दौलत आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है.