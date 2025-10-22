Advertisement
दूसरी मंजिल से गिरा बच्चा! जिंदगी और मौत के बीच फरिश्ता बनकर पहुंचा ये शख्स और फिर...

Viral Video: एक छोटा बच्चा दूसरी मंजिल से गिरा, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच ये शख्स फरिश्ता बनकर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो सब कुछ CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:22 AM IST
Viral Video: छोटे बच्चे जितने क्यूट होते हैं उतने ही नटखट होते हैं. ऐसे में छोटे बच्चों का ध्यान रखना पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है. कई बार माता पिता की छोटी सी लापरवाही बच्चों की जान खतरे में डाल देती है. कई बार बच्चे बालकनी से नीचे छांकने लगते हैं ऐसे में कई बार बच्चों के गिरने की दुखद घटना भी सामने आती है. ऐसी ही घटना का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिरता है, तभी नीचे...

कैसे बचाया बच्ची को?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिरता है ​तभी जिंदगी और मौत के बीच एक शख्स फरिश्ता बनकर आया और बच्चे की जान बचा ली. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिखता है​ कि गली में एक शख्स सामने से आ रहा है तभी वो देखता है कि एक बच्चा दूसरी मंजिल से गिर रहा है. तभी ये शख्स भागकर गिरते हुए बच्चे को कैच करता है और जमीन पर गिरने से बचा लेता है. चौकाने वाली बात ये है कि जिस समय वो बच्चा गिरा तभी बराबर में ही एक महिला अपने बच्चे को बालकनी की दीवार पर बैठाकर खड़ी थी. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर इस वीडियो को देखकर हैरान हैं.
यह भी पढ़ें: फेरों के इस वचन पर दुल्हन ने पंडित जी से कह दी ऐसी बात, छा गया संन्नाटा
 

यूजर्स बोले AI है
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @askshivanisahu नाम के वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किया गया है और 5 दिन में इस पोस्ट पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे यूवक भगवान का रूप हैं." जहां एक तरफ इस शख्स की तारीफ हो रही थी, वहीं कुछ यूजर इसे AI से बना वीडियो बता रहे हैं. इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने @grok को टैक करके इस वीडियो की हकीकत जाननी चाही. ऐसे में @grok ने इसे रियल वीडिया बताया. इसी के साथ @grok के द्वारा बताया गया कि ये वीडियो 2019 में तुर्की के इस्तांबुल की है असली सीसीटीवी फुटेज है. हालांकि ये वीडियो  AI द्वारा बनाया हुआ हो सकता है जी न्यूज इसकी पुष्टी नहीं करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

