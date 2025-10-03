खूंखार शेर के साथ जमकर मटरगश्ती करता है ये शख्स, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Viral Video: शेर न सिर्फ जंगल का राजा होता है बल्कि ये एक घात लगाकर शिकार करने वाला खूंखार शिकारी है. ऐसे में किसी भी शख्स के लिए शेर का सामना करने का मतलब है मौत को दावत देना. बावजूद इसके, ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें कोई शख्स खूंखार शिकारी को भी अपना दोस्त बना लेता है. शेर के साथ दोस्ती के कई वीडियो पहले भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने शेर को दोस्त बना रखा है और इसके साथ मटरगश्ती कर रहा है. कभी ये शेर को पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी शेर इसको अपने नीचे दबा लेता है.

क्या कर रहा था शेर?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स शेर के साथ मस्ती कर रहा है. शेर जैसे खूंखार जानवर के साथ एन्जॉय का ये वीडियो देखकर यूजर हैरान हैं. हालांकि ये काफी रिस्की भी हो सकता है, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आता है. वीडियो में दिखता है कि शेर पहले इस व्यक्ति के जूतों को छूता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है. वीडियो किसी जंगल का है. जहां एक दीवार के पास एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और वहीं पर उसका खूंखार दोस्त भी है. सबसे पहले ये शख्स शेर को छेड़ता है उसके बाद शेर भी इस व्यक्ति को अपने नीचे ले लेता है और बार-बार उसका हाथ और पैर अपने जबड़े में फंसाने की कोशिश करता है. शेर के साथ दोस्ती और प्यार का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को बड़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं.

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ahmet_akbey_ नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. अभी तक इस वीडियो को 11 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.