जरा हटके

खूंखार शेर के साथ जमकर मटरगश्ती करता है ये शख्स, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Sher Ka Video: शेर खूंखार शिकारियों में से एक है. ये घात लगाकर झुंड में शिकार करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ये खूंखार शिकारी किसी का दोस्त हो सकता है. जी हां, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स शेर का दोस्त है और उसके साथ मस्ती भी कर रहा है.

 

Last Updated: Oct 03, 2025, 03:32 PM IST
Viral Video: शेर न सिर्फ जंगल का राजा होता है बल्कि ये एक घात लगाकर शिकार करने वाला खूंखार शिकारी है. ऐसे में किसी भी शख्स के लिए शेर का सामना करने का मतलब है मौत को दावत देना. बावजूद इसके, ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें कोई शख्स खूंखार शिकारी को भी अपना दोस्त बना लेता है. शेर के साथ दोस्ती के कई वीडियो पहले भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने शेर को दोस्त बना रखा है और इसके साथ मटरगश्ती कर रहा है. कभी ये शेर को पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी शेर इसको अपने नीचे दबा लेता है.

क्या कर रहा था शेर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स शेर के साथ मस्ती कर रहा है. शेर जैसे खूंखार जानवर के साथ एन्जॉय का ये वीडियो देखकर यूजर हैरान हैं. हालांकि ये काफी रिस्की भी हो सकता है, लेकिन इस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आता है. वीडियो में दिखता है कि शेर पहले इस व्यक्ति के जूतों को छूता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है. वीडियो किसी जंगल का है. जहां एक दीवार के पास एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ है और वहीं पर उसका खूंखार दोस्त भी है. सबसे पहले ये शख्स शेर को छेड़ता है उसके बाद शेर भी इस व्यक्ति को अपने नीचे ले लेता है और बार-बार उसका हाथ और पैर अपने जबड़े में फंसाने की कोशिश करता है. शेर के साथ दोस्ती और प्यार का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स इस वीडियो को बड़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Sher Ka Video: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

 

A post shared by Ahmet Akbey (@ahmet_akbey_)

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ahmet_akbey_ नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. अभी तक इस वीडियो को 11 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं.
यह भी पढ़ें: शेर है या स्कूल का दोस्त, जंगल के राजा के साथ आराम फरमाता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

social medialion. viral

