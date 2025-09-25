Advertisement
जरा हटके

सांप दिखाओ-पैसे कमाओ! मांगने का नया तरीका लॉन्च, ट्रेन में सांप लेकर पहुंचा ये शख्स

Viral Video: मांगने वाले मांगने के नए-नए तरीके खोज लेते हैं. एक व्यक्ति ट्रेन में सांप लेकर आता है और भोले-भाले यात्रियों को सांप दिखाकर उनसे पैसे मांगता है. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:39 PM IST
सांप दिखाओ-पैसे कमाओ! मांगने का नया तरीका लॉन्च, ट्रेन में सांप लेकर पहुंचा ये शख्स

Viral Video:  मांगने वाले मांगने नए-नए पैंतरे आजमाते रहते हैं. कभी विकलांग होने की नकल करते हैं तो कभी बच्चों की शादी का झूठा बहाना बनाकर पैसे मांगते हैं. इसके अलावा जानवर दिखाकर पैसे मांगना भी इन्हीं में से एक है. अब एक और नया तरीका मार्केट में आ गया है और वो है, 'सांप दिखाओं और पैसे कमाओ.' वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक व्यक्ति ट्रेन में मांगने का काम कर रहा है और उसके हाथ में रेड सैंड बोआ (Red Sand Boa) सांप है. वो सांप दिखाकर पैसे मांगता है और लोग अपनी निजी आस्था से पैसे भी दे देते हैं. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

इस सांप में क्या खासियत है?
'रेड सैंड बोआ' जिसे आम भाषा में दोमुंहा सांप कहते हैं. दरअसल इसके एक ही मुंह होता है, लेकिन पूंछ की बनावट बिल्कुल मुंह की तरह होती है इसलिए लोगों को लगता है कि इसके दो मुंह हैं. कई बार खेल दिखाने वाले भी इस सांप को अपने पास रखते हैं और इसे दिखाकर लोगों से पैसे मांगते हैं. इस सांप में जहर नहीं होता है और ये खेतों में आसानी से मिल जाता है. ये सांप काफी सीधा-सादा होता है जो मिट्टी में रहने वाले छोटे जीवों को खाता है. 
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था, अब मिल गया दो मुंह वाला सांप; Video देखकर नहीं होगा यकीन

 

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @draghu888 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "और थर्ड जेंडर के बारे में क्या कहना है. वो भी तो सभी से जबरन पैसे लेते हैं." इस कमेंट के रिप्लाई में पोस्ट करने वाले हैंडल से लिखा गया, "जबरन पैसे लेने वाले ट्रांसजेंडर के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज है."
यह भी पढ़ें: अभी तक सिर्फ सुना था आज देख भी ली 'उड़ने वाली मछली', Video हो गया वायरल

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

