Husband Wife Divorce: तलाक मिलने के बाद खुलकर हंसा पति, बोला- आज पहली बार मुस्कुराया हूं

Talaq kI Video: जब रिश्ता बोझ बन जाए तो इसका टूटना खुली सांस लेने के लिए जरूरी हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तलाक मिलने के बाद इतना खुश है जैसे पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली हो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:09 PM IST
Viral Video: शादी एक खूबसूरत और पवित्र बंधन है जिसमें एक लड़का और लड़की सात जन्मों तक एक दूसरे के सुख-दुख में साथ निभाने का वचन देते हैं. शादी का दिन सबके लिए खास होता है और हर कपल इसे यादगार बनाना चाहता है, लेकिन शादी सबके लिए सुखदायक नहीं होती है. फैमिली कोर्ट के बाहर रोजाना की भीड़ और पेंडिंग केस इस बात के गवाह हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपने पार्टनर से परेशान हैं. सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. जो तलाक मिलने के बाद इतना खुश है जैसे वो किसी जेल से छूटकर आया हो. वीडियो देखकर लगता है कि वो इतना खुश पहली बार हुआ है. मानो उसे नया जीवन मिल गया हो. चलिए जानते हैं वो शख्स अपने बारे में क्या बताता है.

तलाक के बारे में क्या बोला ये लड़का?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है. जिसमें कहा जाता है, "तलाक हो गया और इस बार चेहरे पर मुस्कान है. शादी ने जो खुशी छीन ली थी वो कोर्ट ने लौटा दी है." इसके बाद प्रभाकर नाम का शख्स वीडियो में बोलता है कि जब से मुकदमा चालू था. तब से मेरे चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आई. आज तलाक हो गया और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसके बाद वीडियो बना रहा शख्स पूछता है, "अब खुश हो प्रभाकर?" तो वो 'हां' में जवाब देता है. आखिर में ये वीडियो एक खूबसूरत बात के साथ खत्म होती है जिसमें कहा जाता है, "हर शादी सुखदायक नहीं होती है और जब रिश्ता बोझ बन जाए तो तलाक एक अवसर होता है. सांस लेने का और मुस्कुराने का." अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो देखकर यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @save_indian_family_commi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 35 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखी है. एक यूजर ने लिखा, "नये जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. खुश रहो-मस्त रहो-स्वस्थ रहो और बुरे लोगो से दूर रहो." दूसरे यूजर ने लिखा, "स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, मालिक नहीं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediavideo viraldivorce

