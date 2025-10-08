हिम्मत हो तो ऐसी! पेड़ को बचाने तूफान से टकराता रहा ये शख्स, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Viral Video: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में हमें पेड़ बचाने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए. सोशल मीडिया पर एक पर्यावरण प्रेमी का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पेड़ को बचाने के लिए तुफान से भी लड़ जाता है. ये वीडियो हमें दिखाता है कि एक पेड़ की क्या कीमत होती है.

तूफान में कैसे बचाया पेड़?

अब सर्दियां आ रही हैं ऐसे में कुछ लोग धूप के लालच में कॉलोनी में पेड़ों को कटवाने का प्लान बनाएंगे. जो कि नहीं करना चाहिए. पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं ये इस वीडियो में दिखाया गया है. पेड़ों के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं. पेड़ 'कार्बन डाइऑक्साइड' सोखते हैं और 'ऑक्सीजन' देते हैं. पेड़ ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. ये वातावरण को ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे हवा की क्वालिटी सुधरती है और शहरों में गर्मी कम होती है. हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा हैं जो एक पेड़ की कीमत को दर्शाता है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स तूफान के बीच पेड़ को पकड़कर उसे टूटने से बचा रहा है. तूफान में पेड़ उखड़ने लिए तैयार है और ये हवाओं से लड़कर पेड़ को बचा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @rahul_kumar_10_30 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 35 हजार से ज्यादा लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपने एक पेड़ को बचा लिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "हवा पर भी जीत हासिल करने वाला." इसी के साथ लगभग सभी यूजर्स इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.