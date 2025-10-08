Advertisement
trendingNow12953521
Hindi Newsजरा हटके

हिम्मत हो तो ऐसी! पेड़ को बचाने तूफान से टकराता रहा ये शख्स, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पेड़ की कीमत और एक शख्स की बहादुरी को दर्शाता है. तेज हवा में पेड़ को टूटने नहीं दिया और तूफान के बीच हवाओं से लड़ता रहा ये शख्स.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिम्मत हो तो ऐसी! पेड़ को बचाने तूफान से टकराता रहा ये शख्स, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

Viral Video: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में हमें पेड़ बचाने चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए. सोशल मीडिया पर एक पर्यावरण प्रेमी का वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पेड़ को बचाने के लिए तुफान से भी लड़ जाता है. ये वीडियो हमें दिखाता है कि एक पेड़ की क्या कीमत होती है. 

तूफान में कैसे बचाया पेड़?
अब सर्दियां आ रही हैं ऐसे में कुछ लोग धूप के लालच में कॉलोनी में पेड़ों को कटवाने का प्लान बनाएंगे. जो कि नहीं करना चाहिए. पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं ये इस वीडियो में दिखाया गया है. पेड़ों के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं. पेड़ 'कार्बन डाइऑक्साइड' सोखते हैं और 'ऑक्सीजन' देते हैं. पेड़ ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. ये वातावरण को ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे हवा की क्वालिटी सुधरती है और शहरों में गर्मी कम होती है. हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा हैं जो एक पेड़ की कीमत को दर्शाता है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स तूफान के बीच पेड़ को पकड़कर उसे टूटने से बचा रहा है. तूफान में पेड़ उखड़ने लिए तैयार है और ये हवाओं से लड़कर पेड़ को बचा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: आदमी है या लोहा! एक ही सांस में हाथ से कांच की 80 बोतलें कर दी चकनाचूर, आप ना करें कोशिश

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @rahul_kumar_10_30 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो को 35 हजार से ज्यादा लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आपने एक पेड़ को बचा लिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "हवा पर भी जीत हासिल करने वाला." इसी के साथ लगभग सभी यूजर्स इस शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: बच्चे को विदेश भेजने से पहले देख लें ये वीडियो, बाद में नहीं होगा पछतावा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

andhi tufanviraltrending

Trending news

अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी