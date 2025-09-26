वाह... क्या टैलेंट है! खराब ट्यूबलाइट से बना देता है रंगीन चिड़िया, वीडियो देखकर हो जाएंगे हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें कुछ लोग अपने हाथों की कलाकारी से नई चीज बना देते हैं. कांच की ट्यूबलाइट तो आपने जरूर देखी होगा. आज भी ज्यादातर घरों में ट्यूबलाइट का इस्तेमाल होता है. ऐसे में जब ट्यूबलाइट खराब हो जाती है तो लोग अक्सर कचरे में फेंक देते हैं. जिस खराब ट्यूबलाइट को आप कचरे में फेंक देते हैं वो इस शख्स के लिए बहुत काम की है. ये खराब ट्यूबलाइट को गर्म करके रंग बिरंगी बत्तख बना देता है.

कैसे बनाता है ट्यूबलाइट की बत्तख?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स खराब ट्यूबलाइट को इकट्ठा करता है और फिर उनके दोनों सिरों को तोड़ देता है. इसके बाद वो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर उसके अंदर डालता है और पूरी तरह साफ कर देता है. जिससे उसकी सफेदी हट जाती है और कांच पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है. इसके बाद वो जिस चीज को बनाता है उस हिसाब से ट्यूबलाइट को गर्म करके काट लेता है. इसके बाद वो कांच को दोबारा गर्म करता है ताकि आसानी से नया आकार दिया जा सके.

कैसे बनाता है बत्तख की गर्दन?

कांच को पूरी तरह गर्म करने के बाद जब कांच पिघलने लगता है तब ये उसमें फूंक मारकर कांच को फुला लेता है. इसके बाद वो कांच के एक हिस्से को गर्म करके खींचता है और बत्तख की गर्दन के आकार में मोड़ देता है. इसके बाद कांच की बत्तख बनकर तैयार हो जाती है. आखिर में एक हरे रंग के पानी को बत्तख की चोंच से अंदर भरता है और बत्तख के दोनों सिरों को गर्म करके बंद कर देता है और इस तरह पानी से भरी कांच की एक खूबसूरत बत्तख बनकर तैयार हो जाती है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @indian_maker__02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा से ज्यादा यूजर इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "सीमित संसाधनों और असीमित कल्पना के साथ." दूसरे यूजर ने लिखा, "भारत हमेशा पर्यावरण के प्रति सजग रहता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "भारतीय और चीनी लोग दुनिया में सबसे क्रिएटिव और मेहनती हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.