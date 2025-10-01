सड़क पर जा रही थी शोभायात्रा, खिड़की पर हाथ में तस्वीर लिए खड़ी दिखी ये मां, दिल को झकझोर देगा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसा तो सिर्फ एक 'मां' ही कर सकती है. घर के बाहर से माता रानी की शोभायात्रा निकल रही थी. इस दौरान वो किस अंदाज में बेटे को दर्शन कराती है ये देखकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा.

कौन-सी शोभायात्रा का है ये वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद पत्थर दिल भी पिघल जाएगा. वीडियो में दिखता है कि भरे बाजार के बीच से एक शोभायात्रा निकल रही है. 'मां काली' की यात्रा में बहुत भीड़ है, लेकिन इस भीड़ से दूर ममता की एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम है. एक महिला अपने घर की खिड़की से शोभायात्रा देख रही है और एक तस्वीर लेकर खड़ी है. वीडियो देखकर लगता है कि शायद वो तस्वीर बेटे या पोते नाती की है. जो अब इस दुनिया में नहीं है. तस्वीर लेकर खड़ी महिला उस बेटे को 'मां काली' की शोभायात्रा दिखा रही है. यूजर्स कह रहे हैं कि ये केवल एक मां ही कर सकती है.

किसने शेयर किया ये शानदार वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mohittt_09111 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो काफी पसंद भी किया जा रहा है. अब तक इस वीडियो पर 3.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखकर सबकी आंखों में आंसू हैं. मां की ऐसी ममता का अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद हो गया. वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कुछ लम्हें सिर्फ यादों में रह जाते हैं, लेकिन अनमोल होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "दुनिया की हर राह में कसौटी है. मां अपने बेटे की यादें संजोती है. दुनिया में तेरा वजूद हो न हो, पर देख. एक मां तस्वीर के सहारे जीती है."

