हिरण और बाघ की इस तस्वीर ने इंटरनेट की दुनिया में मचाया तहलका, जानिए क्यों हो रही वायरल

Tiger And Deer Photo: इंटरनेट की दुनिया में कब, कहां, क्या वायरल हो जाए कुछ पता नहीं चलता. इन दिनों इंटरनेट पर एक तस्वीर ने तहलका मचाया हुआ है. यह तस्वीर एक हिरण और एक बाघ से जुड़ी हुई है. इस तस्वीर ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. IFS अधिकारी रमेश पांडेय भी इस तस्वीर से इतने प्रभावित हुए कि इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए बिना नहीं रह पाए.

अब आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है, जो इसने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इंटरनेट पर सनसनी मचाई हुई है. हम सभी जानते हैं कि बाघ कितना खतरनाक जानवर होता है. यह पलभर में अपने शिकार को चीरकर रख देता है. बाघ को देखकर बड़े-बड़े जानवर की घिग्घी बंध जाती है. इसे दूर से देखकर ही जंगल के सारे जानवर पतली गली से निकल जाते हैं, फिर इसके पास आने का तो सवाल ही नहीं उठता है.

हालांकि, इस तस्वीर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है. आप भी देख पा रहे होंगे कि बाघ और हिरण बिल्कुल पास-पास खड़े हैं. और तो और बाघ अपने पास खड़े हिरण का शिकर करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है. वहीं हिरण भी बड़े आराम से बाघ के पास खड़ा है और वह खूंखार जानवर से डरता नहीं दिखाई पड़ रहा है. इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है. देखें तस्वीर-

This is the reason why I call tiger a ‘striped monk’.

PC: Shared pic.twitter.com/rqA2agKnlB

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) March 18, 2022