अंडे की इस तस्वीर ने दुनियाभर में मचाया हुआ तहलका, असली सच्चाई है चौंकाने वाली

सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना हजारों पोस्ट वायरल होते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी तक कौन सा ऐसा पोस्ट है जो सबसे ज्यादा लाइक किया गया है? एक ऐसी तस्वीर, जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर यह तस्वीर सबसे ज्यादा लाइक क्यों की गई है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (GWR) द्वारा किया गया यह ट्वीट उस कैटेगरी में आता है. एक अंडे की तस्वीर को लोगों ने इतना लाइक किया, जो अब तक कि सबसे ज्यादा लाइक वाली पोस्ट बनी हुई है.

पिछले तीन सालों से यह तस्वीर मोस्ट लाइक पोस्ट पर कब्जा जमा रखा है. पोस्ट ने अब बहुतों को दिलचस्पी जगाई है, उम्मीद है कि जब आप इस पोस्ट को देखेंगे तो आप भी लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ट्वीट किया, 'द वर्ल्ड रिकॉर्ड एग को आज से तीन साल पहले पोस्ट किया गया था और अब भी यह 55.5 मिलियन लाइक्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीर है.'

GWR ने अंडे के बारे में एक ब्लॉग का लिंक भी शेयर किया. मूल रूप से 2019 में पब्लिश ब्लॉग जानकारी देता है कि कैसे इस स्पेशल अंडे की तस्वीर ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली तस्वीर बनकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस तस्वीर से पहले काइली जेनर की पोस्ट सबसे ज्यादा लाइक की गई थी, जिसे रिप्लेस करके अभी तक लगातार मोस्ट लाइक वाली फोटो बनी हुई है.

The World Record Egg was posted three years ago today and is STILL the most liked picture on Instagram with 55.5 million likes!https://t.co/iUBaYADG08

— Guinness World Records (@GWR) January 4, 2022