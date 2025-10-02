Advertisement
इस मासूम के कंधों पर है पेट पालने की जिम्मेदारी, गरीबी खा गई इस बच्ची का बचपन

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्ची का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा. इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत शायद ही आपने देखी होगी.

 

Oct 02, 2025
इस मासूम के कंधों पर है पेट पालने की जिम्मेदारी, गरीबी खा गई इस बच्ची का बचपन

Viral Video: गरीबी ना उम्र देखती है और ना हालात देखती है. गरीबी में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं. कम उम्र में पेट पालने की जिम्मेदारियों में ज्यादातर बच्चे अपना बचपन खो देते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि एक समाज के तौर पर अभी हम कितने पीछे हैं. आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जिसमें बच्चे अपने बचपन को खोकर पेट पालने में लगे हैं. आज हम जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग है. एक मासूम बच्ची जो ट्रेन में खाने का सामान बेचकर अपना पेट पाल रही है. 

ट्रेन में क्या कर रही थी बच्ची?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम बच्ची ट्रेन के गेट पर रेलिंग पकड़कर खड़ी है. इस बच्ची के सिर पर सामान की एक टोकरी है और दूसरे हाथ में एक केला है. लगता है बच्ची दिनभर की मेहनत के बाद अब अपने घर लौट रही है. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और गाड़ी की स्पीड धीमी होती है वैसे ही वो लड़की प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है.
यह भी पढ़ें: सब्जी नहीं तो चावल में पानी मिलाकर खा रहा ये मासूम, वायरल हुआ गरीबी का बेरहम चेहरा

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sanskruti._.k नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 3.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. जिस अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है उसी अकाउंट से वीडियो के संदर्भ में लिखा गया, "जब हम एक फिक्स टाइम पर काम करते हैं, तो वो बिना रुके पूरे दिन मेहनत करती है. वाकई ये प्रेरणादायक है. इस नवरात्रि में, ये साक्षात दुर्गा है." एक यूजर ने लिखा, "सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वह एक सच्ची रानी है! आइए, उससे खरीदारी करके उसका और उसके परिवार का साथ दें." 
यह भी पढ़ें: जो मिला है वही बहुत लगने लगेगा, इस वीडियो को देखकर खत्म हो जाएंगी जिंदगी से सारी शिकायतें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

viraltrendingHeart touching Video

