Advertisement
trendingNow12944186
Hindi Newsजरा हटके

₹26 लाख में एक नाम! ये San Francisco की महिला कैसे पेरेंट्स से वसूलती है इतनी मोटी रकम? जानें इसका 'सीक्रेट फॉर्मूला'

Professional baby namer: अमेरिका की टेलर ए. हंफ्री ने बच्चे का नाम रखने को लग्ज़री बिज़नेस बना लिया है. वो ₹200 से ₹26 लाख तक की फीस लेकर नाम सुझाती हैं. सोशल मीडिया पर मशहूर टेलर अब तक 500 से ज्यादा बच्चों के नाम रख चुकी हैं और सेलेब्रिटी क्लाइंट्स तक को कंसल्ट करती हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹26 लाख में एक नाम! ये San Francisco की महिला कैसे पेरेंट्स से वसूलती है इतनी मोटी रकम? जानें इसका 'सीक्रेट फॉर्मूला'

Viral News: क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे का नाम रखने के लिए कोई माता-पिता किसी को लाखों रुपये तक दे सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है लेकिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की टेलर ए. हंफ्री ने इसे अपना बिज़नेस बना लिया है. वो पेरेंट्स से बच्चे का नाम सुझाने के लिए 26 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. उनके अनुसार नाम चुनना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पहचान, संस्कृति और ब्रांडिंग का हिस्सा है. आज टेलर न सिर्फ आम पेरेंट्स बल्कि सेलेब्रिटी क्लाइंट्स तक को कंसल्ट करती हैं और अपने ‘नेमिंग कंसल्टिंग बिज़नेस’ से करोड़ों कमा रही हैं. तो आखिर क्या है उनका सीक्रेट फॉर्मूला, चलिए जानते हैं.

नामों के प्रति जुनून बना बिज़नेस

टेलर ए. हंफ्री का यह सफर करीब एक दशक पहले शुरू हुआ. उन्हें बचपन से नामों का शौक था, जिसे उन्होंने ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया. धीरे-धीरे उनकी पोस्ट्स वायरल होने लगीं और आज इंस्टाग्राम व टिकटॉक पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब तक वो 500 से ज्यादा बच्चों के नाम चुनने में मदद कर चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

₹200 से ₹26 लाख तक की सर्विस

टेलर अलग-अलग पैकेज ऑफर करती हैं. शुरुआती पैकेज में मात्र ₹200 लेकर वो पेरेंट्स को ईमेल के जरिए कुछ नामों की लिस्ट भेजती हैं. वहीं, एक्सक्लूसिव पैकेज ₹26 लाख तक का होता है जिसमें जीनेलॉजिकल रिसर्च, फैमिली हिस्ट्री, और यहां तक कि बेबी नेम ब्रांडिंग जैसी सर्विस भी शामिल होती है.

सिर्फ नाम नहीं, थेरेपी भी

टेलर बताती हैं कि उनका काम केवल नाम सुझाना नहीं है, बल्कि कई बार वो पेरेंट्स के बीच काउंसलर और मीडिएटर का काम भी करती हैं. उनका कहना है कि बच्चे का नाम चुनना कई परिवारों के लिए इमोशनल और हाई-स्टेक्स डिसीजन होता है. यही कारण है कि हाई-प्रोफाइल सेलेब्रिटीज और अमीर परिवार उनकी मदद लेना पसंद करते हैं. हालांकि टेलर को ऑनलाइन अक्सर ट्रोल भी किया जाता है. लोग कहते हैं कि यह ‘मजाक’ जैसा काम है. लेकिन उनका मानना है कि ये काम बेहद महत्वपूर्ण है और नाम किसी की पूरी लाइफ की पहचान होता है. टेलर इसे अपना पैशन मानकर आगे बढ़ा रही हैं और इसी वजह से आज उनका यह लग्ज़री बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Professional baby namerTaylor A. Humphreyluxury serviceBaby Naming

Trending news

'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
;