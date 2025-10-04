Advertisement
trendingNow12948173
Hindi Newsजरा हटके

हेलमेट क्यों नहीं लगाया? जवाब सुनकर पुलिस वाले का घूम गया माथा; वीडियो देखकर आ जाएगा मजा

Viral Video: पुलिस वालों ने चेकिंग के दौरान एक स्कूटी वाले को रोका, क्योंकि उसने हेलमेट सिर पर लगाने के बजाए हैंडल पर लटका रखा था. जब पुलिस वालों ने इसकी वजह पूछी तो ऐसा जवाब मिला, जिसके लिए वे तैयार भी नहीं थे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेलमेट क्यों नहीं लगाया? जवाब सुनकर पुलिस वाले का घूम गया माथा; वीडियो देखकर आ जाएगा मजा

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसको देखकर हम शेयर कर देते हैं और इस तरह ये वीडियो वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. धर्म से लेकर राजनीति तक और फनी कैटेगरी से लेकर क्राइम तक. इन सबसे अलग कुछ वीडियो ऐसे अतरंगी होते हैं. जिन्हें किसी भी कैटेगरी में डालना मुश्किल हो जाता है. जैसे किसी की अनोखी हरकत या अजरंगी अंदाज वायरल हो जाता है. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कमाल का आदमी है. जब पुलिस वालों ने एक स्कूटी वाले को हेलमेट न लगाने का कारण पूछा तो उसने इतना अतरंगी कारण बताया कि ये वीडियो वायरल हो गया.

क्या थी हेलमेट न लगाने की वजह?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ पुलिस वाले रेगुलर चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान एक स्कूटी वाला सामने से आता है और पुलिस वाले उसे साइड में रुकने का इशारा करते हैं. इस शख्स ने हेलमेट सिर पर लगाने के बजाए, स्कूटी के हैंडल पर लटका रखा था. जब पुलिस वालों ने पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया? तो इस शख्स ने मुंह का बैलेंस बनाते हुए कहा- सर गुटखा खा रखा हैं इसलिए नहीं लगाया है. ये सुनने के बाद पुलिस वाले का माथा घूम गया. पुलिस वाले ने कड़क अंदाज में पूछा- गुटखा जरूरी है या हेलमेट जरूरी है? इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तुमको जिंदगी से प्यार नहीं है गुटखे से प्यार है. हालांकि वो शख्स तुरंत हेलमेट लगा लेता है और अपनी गलती मानकर तुरंत माफी मांग लेता है. 
यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ins.ajayyadav नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बोलो जुबा केसरी." दूसरे यूजर ने लिखा, "गाड़ी चलाते समय गुटखा खाने का अलग ही आनंद है."
यह भी पढ़ें: वाइफ ने पति को गिफ्ट की ड्रीम बाइक, फिर लगी रोने, वजह जानकर घूम जाएगा माथा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

funny reelviraltrending

Trending news

चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
;