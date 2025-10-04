हेलमेट क्यों नहीं लगाया? जवाब सुनकर पुलिस वाले का घूम गया माथा; वीडियो देखकर आ जाएगा मजा

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसको देखकर हम शेयर कर देते हैं और इस तरह ये वीडियो वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. धर्म से लेकर राजनीति तक और फनी कैटेगरी से लेकर क्राइम तक. इन सबसे अलग कुछ वीडियो ऐसे अतरंगी होते हैं. जिन्हें किसी भी कैटेगरी में डालना मुश्किल हो जाता है. जैसे किसी की अनोखी हरकत या अजरंगी अंदाज वायरल हो जाता है. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कमाल का आदमी है. जब पुलिस वालों ने एक स्कूटी वाले को हेलमेट न लगाने का कारण पूछा तो उसने इतना अतरंगी कारण बताया कि ये वीडियो वायरल हो गया.

क्या थी हेलमेट न लगाने की वजह?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि कुछ पुलिस वाले रेगुलर चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान एक स्कूटी वाला सामने से आता है और पुलिस वाले उसे साइड में रुकने का इशारा करते हैं. इस शख्स ने हेलमेट सिर पर लगाने के बजाए, स्कूटी के हैंडल पर लटका रखा था. जब पुलिस वालों ने पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया? तो इस शख्स ने मुंह का बैलेंस बनाते हुए कहा- सर गुटखा खा रखा हैं इसलिए नहीं लगाया है. ये सुनने के बाद पुलिस वाले का माथा घूम गया. पुलिस वाले ने कड़क अंदाज में पूछा- गुटखा जरूरी है या हेलमेट जरूरी है? इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तुमको जिंदगी से प्यार नहीं है गुटखे से प्यार है. हालांकि वो शख्स तुरंत हेलमेट लगा लेता है और अपनी गलती मानकर तुरंत माफी मांग लेता है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ins.ajayyadav नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बोलो जुबा केसरी." दूसरे यूजर ने लिखा, "गाड़ी चलाते समय गुटखा खाने का अलग ही आनंद है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.