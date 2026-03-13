Advertisement
trendingNow13139401
Hindi Newsजरा हटके15 किलोमीटर टूटी साइकिल चलाकर स्कूल जाता है ये बच्चा! वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

15 किलोमीटर टूटी साइकिल चलाकर स्कूल जाता है ये बच्चा! वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जाता है कि ये छात्र अपने हालातों से लड़ते हुए हाईवे पर रोज 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाता है. ये वीडियो शिक्षा के महत्व को बताता है. यूजर्स मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 13, 2026, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 किलोमीटर टूटी साइकिल चलाकर स्कूल जाता है ये बच्चा! वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

Viral Video: पढ़ाई के महत्व को बताता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा हाईवे पर अपनी टूटी साइकिल से स्कूल जा रहा है. ये वीडियो दिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हों, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए. बच्चे की मेहनत और लगन की खूब तारीफ हो रही है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक बच्चा साइकिल से हाईवे पर जा रहा है. बच्चे ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है. दावा किया जाता है कि रोज 15 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाता है. 15 किलोमीटर स्कूल जाना और 15 किलोमीटर स्कूल से वापस आना. यानी कुल 30 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना वाकई कड़ी मेहनत है. हाईवे पर साइकिल से जाना बच्चे के लिए जोखिम भरा हो सकता है. दावा किया जाता है कि बच्चे की साइकिल भी टूटी हुई है. ऐसे में वीडियो पोस्ट ​कर बच्चे के लिए मदद की उम्मीद की गई है. वीडियो देख कई लोग बच्चे की मदद करने की बात कर रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: हाथों में फटे हुए ग्लव्स और आंखों में टीम इंडिया का सपना, जुनून देख यूजर्स बोले- एक दिन ऑटोग्राफ देगा

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nitin (@jdsbrothersrj)

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @jdsbrothersrj नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 10 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. एक ​ही दिन में वीडियो पर 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बच्चे की मेहनत की खूब तारीफ कर रहे हैं और मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने बच्चे की तारीफ करते हुए लिखा, 'बहुत किस्मत वाले होते हैं वह मां-बाप जिनके ऐसे बच्चे मिलते हैं.' वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि उसे अपने हालातों से लड़ने दो. अगर अभी से सोने का सिंहासन दे दिया तो फिर ये अपनी मंजिल से भटक जाएगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

studentviral  trending videos

Trending news

बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी