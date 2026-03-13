15 किलोमीटर टूटी साइकिल चलाकर स्कूल जाता है ये बच्चा! वीडियो देख इमोशनल हुए लोग

Viral Video: पढ़ाई के महत्व को बताता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा हाईवे पर अपनी टूटी साइकिल से स्कूल जा रहा है. ये वीडियो दिखाता है कि हालात कितने भी कठिन हों, लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए. बच्चे की मेहनत और लगन की खूब तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि एक बच्चा साइकिल से हाईवे पर जा रहा है. बच्चे ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है. दावा किया जाता है कि रोज 15 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाता है. 15 किलोमीटर स्कूल जाना और 15 किलोमीटर स्कूल से वापस आना. यानी कुल 30 किलोमीटर रोज साइकिल चलाना वाकई कड़ी मेहनत है. हाईवे पर साइकिल से जाना बच्चे के लिए जोखिम भरा हो सकता है. दावा किया जाता है कि बच्चे की साइकिल भी टूटी हुई है. ऐसे में वीडियो पोस्ट ​कर बच्चे के लिए मदद की उम्मीद की गई है. वीडियो देख कई लोग बच्चे की मदद करने की बात कर रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @jdsbrothersrj नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 10 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. एक ​ही दिन में वीडियो पर 82 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स बच्चे की मेहनत की खूब तारीफ कर रहे हैं और मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख लोगों ने बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने बच्चे की तारीफ करते हुए लिखा, 'बहुत किस्मत वाले होते हैं वह मां-बाप जिनके ऐसे बच्चे मिलते हैं.' वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि उसे अपने हालातों से लड़ने दो. अगर अभी से सोने का सिंहासन दे दिया तो फिर ये अपनी मंजिल से भटक जाएगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.