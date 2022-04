विग के नीचे छुपा रखी थी 15 लाख रुपए की ये चीज, एयरपोर्ट पर बुरी तरह फंसा शख्स

हम अक्सर यह खबरें जरूर सुनते हैं कि कैसे दुनिया भर में ड्रग ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स अवैध चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते हैं. अब इसी तरह की एक घटना लखनऊ हवाई अड्डे पर हुई, जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने बीते सोमवार को एक यात्री के पास से 291 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये थी. सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि तस्करी करने वाले शख्स ने अपने विग में सोना छुपा रखा था.

आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री को शारजाह से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पकड़ा गया. एक कस्टम अधिकारी ने कहा, 'यात्री प्रोफाइलिंग के आधार पर, आरोपी को ग्रीन चैनल से निकलते वक्त रोका गया. उनकी निजी तलाशी के दौरान पता चला कि उसने एक विग पहना हुआ है. उसका विग हटाने पर पता चला कि काले टेप से कवर करके बनाई गई एक पॉलीथीन उसके सिर से चिपकी हुई थी.'

A man trying to smuggle gold by concealing it under his wig was held by the Customs department at #Lucknow Airport on Monday.

A senior Customs official said that the passenger was caught after he reached Lucknow Airport from Sharjah. pic.twitter.com/jfnp5bPiKi

— IANS (@ians_india) April 4, 2022