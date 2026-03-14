न रीलबाजी और न दिखावा... स्कूटी पर बाल्टी भरकर लाया पानी और उठाया ये शानदार कदम, लोग बोले- ये है असली नेचर लवर

Viral Video: सोशल मीडिया पर 34 सेकेंड का एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सड़क के बीच डिवाइडर पर लगे पेड़ों में पानी डाल रहा है. जहां एक तरफ लोग दिखावे की दुनिया में जीते हैं और बस रील में नेचर लवर नजर आते हैं. वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति बिना किसी कैमरे और वाहवाही के शांति से अपना काम कर रहा है और हमारे भविष्य यानी नेचर को बचाने का काम कर रहा है. पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों को कटने से रोकना और नए पेड़ लगाना सबसे जरूरी है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति स्कूटी पर पानी से भरी बाल्टी लेकर आता है और डिवाइडर पर लगे पेड़-पौधों में पानी डालने लगता है. एक पेड़ में पानी डालने के बाद स्कूटी से आगे बढ़ता है और फिर बाकी पौधों में पानी डालता है. जब पूरा शहर अपनी भागदौड़ में लगा है, तब ये व्यक्ति नेचर के प्रति अपनी सच्चा प्यार और जिम्मेदारी निभा रहा है. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर तारीफ की. हालांकि कुछ लोगों ने इसको स्क्रिप्टेड बनाता.

This video made my day.

THE MAN simply doing his duty towards the environment.

No noise, no drama — just responsibility. Add Zee News as a Preferred Source Every morning he comes & waters these plants on the road divider, quietly quenching their thirst.

Real service doesn’t need an audience.

Via… pic.twitter.com/5JSdm3qsoG — The Forgotten ‘Man’ (@SamSiff) March 10, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SamSiff नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक इस 34 सेकेंड के वीडियो को 82 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. जबकि 5 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: बैग में पैक किया बच्चा...! वायरल होने के चक्कर में खतरे में डाली मासूम की जान, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, 'दिल से सलाम, भाई जी आपकी उम्र लंबी हो. ये सच्चे पर्यावरण योद्धा हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप हमारे भविष्य को बचा रहे हैं. भगवान आपका भला करें.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यह सच में दिल को छू लेने वाला है. असली सेवा के लिए किसी दर्शक की जरूरत नहीं होती… बस शांत जिम्मेदारी और प्रकृति की देखभाल कर रहा है.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.