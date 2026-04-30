सूरज की तपिश ने छीनी चैन की नींद! नमक मजदूरों ने क्यों चुना रात 1 बजे का वक्त? रोंगटे खड़े कर देगी ये दास्तां

Thoothukudi Salt Pan Workers Shift Change: देश में पड़ रही तेज गर्मी का असर अब तमिलनाडु के Thoothukudi में नमक का काम करने वाले मजदूरों पर भी दिख रहा है. वहां से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर रखा है. इसमें आप देख सकते हैं कि गर्मी के कारण कैसे नमक मजदूर अब रात 1 बजे से अपना काम शुरू कर रहे हैं.
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Thoothukudi Salt Pan Workers Shift Change: उत्तर से दक्षिण तक भारत इन दिनों आग उगलती गर्मी और जानलेवा हीटवेव की चपेट में है. लेकिन इस गर्मी का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है, जिनकी रोजी-रोटी ही खुले आसमान के नीचे तपती जमीन पर निर्भर है. तमिलनाडु के तूतुकुड़ी (Thoothukudi) के नमक के मैदानों (Salt Pans) में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने गर्मी के कहर से बचने के लिए एक अनोखा लेकिन बेहद कठिन रास्ता चुना है. भीषण लू और धूप के कारण अब यहां के मजदूर अपनी शिफ्ट सुबह के बजाय रात 1 बजे से शुरू कर रहे हैं. क्योंकि दिन की धूप अब उनके लिए सहन करना मुश्किल हो गया है. अब इन मजदूरों का रात में काम करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
तमिलनाडु के थूथुकुडी में तापमान अब इतना बढ़ गया है कि दोपहर में नमक के खेतों (Salt Pans) में काम करना नामुमकिन हो गया है. नमक के खेतों में सफेद सतह पर पड़ने वाली तेज धूप और गर्म हवा मिलकर हालात और खराब कर देती है. मजदूरों का कहना है कि दिन में काम करने पर शरीर झुलसने लगता है और आंखों पर भी इसका असर पड़ता है.
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इन मुश्किल हालात और चिलचिलाती धूप व लू से बचने के लिए मजदूरों ने अपने काम का समय पूरी तरह बदल दिया है. अब वे रात 1 बजे काम पर पहुंच जाते हैं और सुबह 8 बजे तक अपना काम खत्म कर लेते हैं. जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तब ये मजदूर अपनी रोजी-रोटी के लिए मेहनत कर रहे होते हैं.
Thoothukudi, Tamil Nadu: Severe heat forces salt pan workers to begin their shifts as early as 1 am to avoid the peak afternoon hours. pic.twitter.com/RNPhz0AxOH
ANI (@ANI) April 29, 2026
हालांकि, समय बदलने से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मजदूरों की दिक्कतें कम नहीं हुई हैं. उनका कहना है कि काम की जगह पर न तो साफ पीने का पानी है और न ही टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं. इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें सिर्फ न्यूनतम मजदूरी ही मिलती है.
इस काम में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही हैं. रात के अंधेरे में काम करना और सुबह तक लगातार मेहनत करना यह सब आसान नहीं है. इसके बावजूद वे मजबूरी में यह सब कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है.
यह घटना सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है. पहले लोग मौसम के हिसाब से काम करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम ही काम का समय तय करने लगा है. मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस साल गर्मी सामान्य से ज्यादा पड़ेगी. ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और कठिन हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो खुले में काम करते हैं.
जब यह खबर सामने आई, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताई. कई लोगों ने लिखा कि 'हम एसी में बैठकर गर्मी से बच जाते हैं, लेकिन असली परेशानी इन मजदूरों की है.' कुछ यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि सिस्टम की भी कमी है, क्योंकि मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं. यह कहानी हमें उस सच से रूबरू कराती है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. जहां एक तरफ शहरों में लोग गर्मी से बचने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, जिनके लिए गर्मी से बचना नहीं, बल्कि उसमें जीना मजबूरी बन गया है.
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