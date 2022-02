आसमान में उड़ रहे हजारों पक्षी अचानक जमीन पर गिरे, Video देख रहस्य सुलझाने में लगे लोग

सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं. हालांकि, इनमें से कुछ वीडियो जानवरों के भी होते हैं. कई वीडियो बेहद खतरनाक होते हैं तो कुछ वीडियो आपका पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हो जाने के बाद उसे वायरल होने में देर नहीं लगती. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चंद सेकेंड का यह वीडियो लोगों को हैरानी में डाल दिया है. दिल दहला देने वाला वीडियो उत्तरी अमेरिका के मेक्सिकन का बताया जा रहा है. यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हजारों पक्षी अचानक आसमान से जमीन पर गिर जाते हैं. वास्तव में क्या हुआ इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है. क्योंकि सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में पक्षी एक साथ आसमान से कैसे गिरे? सैकड़ों पीले सिर वाले ब्लैकबर्ड आसमान से गिरते हुए कैमरे में कैद हो गए. उनमें से दर्जनों पक्षियों की मौत भी हो गई. उत्तरी मैक्सिकन शहर के कुआउटेमोक में एक सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुए चौंकाने वाले फुटेज में पक्षियों के झुंड को बड़ी ऊंचाई से सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है. कुछ पक्षी गिरने के बाद तुरंत उड़कर निकल गए.

Flock of birds suddenly falls from sky in Mexican mystery pic.twitter.com/zkgqEVyPiy

— RT (@RT_com) February 15, 2022