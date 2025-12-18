फल नहीं इस पेड़ पर लदे रहते हैं हजारों तोते! वीडियो देखकर आंखें मसलते रह जाएंगे आप

Parrots Rest on Tree Video: आपने आज तक कई तरह के पेड़ देखें होंगे. कुछ बड़े तो कुछ पुराने पेड़ देखें होंगे. इसके अलावा आपने कई ऐसे पेड़ देखे होंगे जो फलों से लदे रहते हैं, लेकिन आज हम आपको तोतों के पेड़ के बारे में बता रहा रहे हैं. जी हां, इस पेड़ पर फलों की जगह तोते लगे दिखाई देते हैं. चलिए जानते हैं ये पेड़ कहां है और इसपर इतने तोते कहां से आते हैं.

तोतों वाला पेड़

इस पेड़ पर आपको तोतों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा. दूर से देखने पर हरे रंग की पत्तियां या फल की तरह नजर आते हैं. जब हम तोतों के पेड बाले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेड़ पर फलों की जगह तोते उगते हैं. चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला.

कहां पर है ये पेड़?

दरअसल, लंदन ये पेड़ लंदन में मौजूद है जिसपर रोज हजारों तोते आकर बैठ जाते हैं. दूर से देखने पर ये हरे रंग की पत्तियों की तरह नजर आते हैं दूर से देखने पर ये पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये हरी पत्तियां असल में तोते हैं. हजारों तोते रोज रात को इस पेड़ पर आराम करने के लिए आते हैं. रात में इस पेड़ को देखने के लिए यहां टूरिस्ट्स आते हैं. ये पेड़ टूरिस्ट प्लेस बन गया है.

दिन में रहता है सन्नाटा

मिली जानकारी के अनुसार ये तोते सिर्फ रात को ही इस पेड़ पर आते हैं. दिन में यहां इक्का दुक्का तोता ही नजर आता है. पूरा दिन पेड़ पर सन्नाटा रहता है. लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पेड़ की रौनक बढ़ने लगती है और रात होते होते ये पेड़ हरा भरा होता है हजारों तोते यहां आराम करने के लिए आ जाते हैं. पूरा दिन ताते आसमान में उड़ान भरते हैं और शाम को थककर यहां आ जाते हैं और पेड़ की डालियों पर आराम करते हैं. एक तरीके से ये पेड़ तोतों की आराम करने की जगह है. जहां पूरा दिन ये पेड़ सन्नाटे से घिरा रहता है वहीं रात को ये सन्नाटा शोर शराबे में बदल जाता है.

पेड़ का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर अक्सर इस पेड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ लोगों को तो वीडियो देखकर यकीन ही नहीं होता है और वे इसे एआई बताने लगते हैं. इस पेड़ का एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार लंदन और यूके के कई क्षेत्रों में तोतों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा गया है. यहां का मौसम इन तातों के लिए परफेक्ट माना जाता है. ऐसा नहीं है कि सारे तोते इसी पेड़ पर आराम करते हैं अनुकूल वातावरण होने के कारण यहां आसानी से हर तरफ तोते नजर आ जाएंगे.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है