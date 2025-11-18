कैसे तीन पैरों वाला लंगड़ा कुत्ता बना खतरनाक क्रिमिनल्स का शिकारी? चीन की स्पेशल पुलिस टीम का है 'हीरो'

China Police Dog: चीन में जून 2019 में जन्मे बेल्जियन मैलिनोआ पपी ‘बार्टन’ को जन्म से ही एक बड़ी समस्या थी. उसका एक अगला पैर विकसित ही नहीं हुआ. पुलिस यूनिट के वेट्स ने उसके चलने-फिरने की कमजोरी देखकर उसे मार देने तक की सलाह दे दी थी. बार्टन एक बेहद शानदार पुलिस डॉग की पीढ़ी से था, मगर उसके शरीर की यह कमी उसे कमजोर साबित कर रही थी.

क्या बार्टन को दूसरा मौका मिला?

बार्टन को स्थानीय परिवार को दे दिया गया, लेकिन उसकी नस्ल की तेज प्रवृत्ति और ऊर्जा संभाली नहीं गई और वह जल्द ही शरारती व चिड़चिड़ा हो गया. कुछ दिनों बाद उसे वापस पुलिस यूनिट ला दिया गया. वहां वह दूसरे पुलिस डॉग्स को ट्रेनिंग करते हुए ध्यान से देखता था. उसकी आंखों में शामिल होने का जज्बा साफ दिखता था.

कौन था वह इंसान जिसने उसकी जिंदगी बदल दी?

बार्टन की हालत देखकर 46 वर्षीय ट्रेनर ली शियाओडोंग ने उसे मौका देने का फैसला किया. ली खुद भी एक बड़ी चुनौती से गुजर रहे थे. उनकी एक टांग घायल थी और वे व्हीलचेयर या क्रच की मदद से ही चलते थे. बावजूद इसके उन्होंने बार्टन को ट्रेन करना शुरू किया. बार्टन बार-बार गिरता, चोट खाता, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा कभी कम नहीं होता था. उसकी बाइट स्ट्रेंथ शानदार थी और वह तनाव में भी शांत रहता था.

क्या बार्टन सच में पुलिस टेस्ट पास कर पाया?

सबकी उम्मीदों के उलट बार्टन ने न सिर्फ ट्रेनिंग पूरी की बल्कि जुलाई 2021 में मात्र दो साल की उम्र में पुलिस डॉग सर्टिफिकेशन एग्जाम भी पास कर लिया. वह दंगाइयों और खतरनाक संदिग्धों को पकड़ने वाली स्पेशल यूनिट का हिस्सा बन गया. उसकी चाल पर दबाव कम करने के लिए ली ने उसके लिए एक खास हार्नेस बनाया और कई मिशन में उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले गए. बार्टन हर पल सतर्क रहता जैसे कोई पूरा प्रशिक्षित पुलिस डॉग होना चाहिए.

कैसे बार्टन और ली एक-दूसरे की ताकत बने?

ली ने बताया कि बार्टन ने उन्हें भावनात्मक रूप से संभाला. ली की टांग की सर्जरी ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन बार्टन को देखकर उन्होंने खुद पर भरोसा वापस पाया. उन्होंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की और धीरे-धीरे मजबूत होते गए. ली कहते हैं, “अगर तीन पैरों वाला कुत्ता हार नहीं मानता, तो मैं क्यों हार मानूं?” दोनों ने साथ मिलकर अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया.

बार्टन की कहानी ने लोगों को क्यों भावुक किया?

सोशल मीडिया पर बार्टन की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है. एक यूजर ने लिखा, “आंखें नम हो गईं.” दूसरे ने कहा, “बार्टन जैसा जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है.” बार्टन आज सिर्फ एक आम दिव्यांग कुत्ता नहीं, बल्कि मेहनत, साहस और जज़्बे से अपना बैज कमाने वाला सच्चा साथी है.