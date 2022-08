Viral video: कैमरे पर ही फिदा हुए 3 लड़के, CCTV में कैद हो गई ऐसी अजीब हरकत; वीडियो वायरल

Men kissing CCTV camera​: घरों या फिर सोसायटी में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि वहां आने-जाने वाले की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. लेकिन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में CCTV कैमरे से जुड़ा बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इसमें तीन लोगों को सीसीटीवी कैमरा को Kiss करते हुए पकड़ा गया है. यह लोग कहीं ऊपर चढ़कर आते हैं और वहां लगे कैमरे को एक-एक कर चूमते हैं. अब सोसायटी के लोगों ने इन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस से मदद मांगी है.

कैमरे में कैद हुई अजीब हरकत

मामला चेन्नई के राम नगर का है, जहां इन तीन लोगों को अपार्टमेंट परिसर में लगे सीसीटीवी को चूमते हुए कैद किया गया है. चोरी की आशंका को देखते हुए अपार्टमेंट की दीवार पर सीसीटीवी लगवाए गए थे क्योंकि बदमाशों ने इलाके के कई अपार्टमेंट को बार-बार निशाना बनाया था. यहां पिछले दिनों वाहन चोरी की काफी शिकायतें मिली थी और यही वजह रही कि सोमवार को जब स्थानीय निवासी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे तो उन्हें इस अजीब हरकत के बारे में पता चला.

This happens in our flat,some guys came in and doing these things we filed complaint to police station but if you spread these video,somewhere will reachandcan get these guys@chennaipolice_ @behindwoods @mkstalin @behindwoods @galattadotcom @polimernews @ThanthiTV @sunnewstamil pic.twitter.com/cTvMtRraMp

— Thulasi Rajesh (@thulasi_rajesh) August 6, 2022