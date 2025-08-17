भारत का अपमान! सड़क पर गिराया तिरंगा, फिर लात मारकर की बेअदबी, वीडियो देख भड़के लोग
Advertisement
trendingNow12885400
Hindi Newsजरा हटके

भारत का अपमान! सड़क पर गिराया तिरंगा, फिर लात मारकर की बेअदबी, वीडियो देख भड़के लोग

Three Boys insulted the Tricolor: तिरंगे का अपमान भारतीय के लिए सबसे बड़ा अपमान है. देश भर में सब तिरंगे को सैल्यूट करते हैं. ऐसे में अगर कोई सड़क पर नीचे गिराकर तिरंगे पर पैर रखे तो यह माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग पैर मारकर तिरंगे का अपमान कर रहे हैं. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत का अपमान! सड़क पर गिराया तिरंगा, फिर लात मारकर की बेअदबी, वीडियो देख भड़के लोग

Boys insulted Tiranga: भारत ने हाल ही में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है. अभी स्वतंत्रता दिवस को बीते 3 दिन भी पूरे नहीं हो पाए हैं कि तिरंगे के अपमान का एक वीडियो सामने आ गया है. जिस तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है, उसका अपमान करना किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तिरंगे का अपमान करने वालों को आड़े हाथ ले लिया. लोगों ने प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि किसी भी हाल में तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा. 

तीन लोगों ने किया तिरंगे का अपमान
सोशल मीडिया पर तिरंगे के अपमान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन लोग तिरंगे को सड़क पर नीचे फेंककर उसका अपमान कर रहे हैं. वीडियो गुवाहाटी के खांकर गांव के पास का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरूआत उस वक्त होती है, जब तिरंगा नीचे सड़क पर गिरा हुआ है. जहां तीन लड़के खड़े हुए हैं. पहले एक शख्स आता है और वो तिरंगे को पैर से मारकर भगाता है. वहीं इसके बाद दूसरा शख्स भी पैर से मारता है. कुछ लोग वहां खड़े होकर तिरंगे का अपमान होता हुआ देख रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया. 

लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VigilntHindutva नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि असम के गुवाहाटी स्थित खांकर गांव के पास तीन युवा लड़के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लात मारते और उसका अपमान करते हुए कैमरे में कैद हुए. कल रात मिली खबरों और शिकायतों के बाद, उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

वीडियो पर एक शख्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- सिर्फ गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा. उन्हें दस साल के लिए जेल में डाल दो. दूसरों को उनसे सीखने दो. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत बढ़िया हुआ जो गिरफ्तारी हुई. हो सकता है कि वे नास्तिक हों. एक अन्य यूजर ने लिखा- तिरंगे का सम्मान सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Boys insulted the TricolorViral Video

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;