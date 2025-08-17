भारत का अपमान! सड़क पर गिराया तिरंगा, फिर लात मारकर की बेअदबी, वीडियो देख भड़के लोग

Boys insulted Tiranga: भारत ने हाल ही में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है. अभी स्वतंत्रता दिवस को बीते 3 दिन भी पूरे नहीं हो पाए हैं कि तिरंगे के अपमान का एक वीडियो सामने आ गया है. जिस तिरंगे का सम्मान पूरा देश करता है, उसका अपमान करना किसी भी हालत में माफ करने लायक नहीं है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तिरंगे का अपमान करने वालों को आड़े हाथ ले लिया. लोगों ने प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि किसी भी हाल में तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा.

तीन लोगों ने किया तिरंगे का अपमान

सोशल मीडिया पर तिरंगे के अपमान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन लोग तिरंगे को सड़क पर नीचे फेंककर उसका अपमान कर रहे हैं. वीडियो गुवाहाटी के खांकर गांव के पास का बताया जा रहा है. वीडियो की शुरूआत उस वक्त होती है, जब तिरंगा नीचे सड़क पर गिरा हुआ है. जहां तीन लड़के खड़े हुए हैं. पहले एक शख्स आता है और वो तिरंगे को पैर से मारकर भगाता है. वहीं इसके बाद दूसरा शख्स भी पैर से मारता है. कुछ लोग वहां खड़े होकर तिरंगे का अपमान होता हुआ देख रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया.

Three young boys were caught on camera, kicking and disrespecting the Indian National Flag near Khankar Gaon, Guwahati, Assam Following reports and complaints last night, three of them have been arrested. pic.twitter.com/58sYBz6rwt — Hindutva Vigilant (@VigilntHindutva) August 16, 2025

लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर नाराजगी जताते हुए तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VigilntHindutva नाम के यूजर ने शेयर किया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि असम के गुवाहाटी स्थित खांकर गांव के पास तीन युवा लड़के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लात मारते और उसका अपमान करते हुए कैमरे में कैद हुए. कल रात मिली खबरों और शिकायतों के बाद, उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वीडियो पर एक शख्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा- सिर्फ गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा. उन्हें दस साल के लिए जेल में डाल दो. दूसरों को उनसे सीखने दो. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- बहुत बढ़िया हुआ जो गिरफ्तारी हुई. हो सकता है कि वे नास्तिक हों. एक अन्य यूजर ने लिखा- तिरंगे का सम्मान सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद.