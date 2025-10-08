Advertisement
trendingNow12953545
Hindi Newsजरा हटके

नाले में डाला चुंबक तो चिपका ऐसा माल, तुरंत लेकर भागा सुनार के पास

Viral Video: शहरों के नालों में कचरे का ढेर लगा रहता है, लेकिन ये सिर्फ कचरा नहीं खजाना भी हो सकता है. एक शख्स ने चुंबक को रस्सी में बांधकर नाले में फेंका तो वो निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाले में डाला चुंबक तो चिपका ऐसा माल, तुरंत लेकर भागा सुनार के पास

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स गंदे नाले से खजाना निकालने का दावा कर रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मैग्नेट को रस्सी में बांधकर नाले में फेंकता है. उसके बाद जो निकल कर आता है. उसे लेकर तुरंत सुनार की दुकान पर जाता है. चलिए जानते हैं इस नाले से ऐसा क्या निकला.

नदी से क्या क्या मिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स कहता है, आज मैं आपको पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा. इसके बाद वो एक बड़ी-सी रस्सी में चुंबक बांधता है और नदी, नालों में फेंकता है. शुरुआत में उसके कुछ भी हाथ नहीं लगता है, लेकिन बाद में कीमती सामान मिलने लगता है. इसके बाद वो नदी के पुल पर चढ़ जाता है और चुंबक फेंक देता है. इसके बाद चुंबक में कुछ सिक्के चिपक कर आते हैं. जब वो दोबारा ट्राई करता है ​तो उसको एक ब्लूटूथ मिलती है. इसके बाद वो लगातार ट्राई करता रहता है. हर बार उसकी चुंबक में कुछ सिक्के चपक कर आ जाते हैं और बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं. आखिरी बार ट्राई करने पर एक कंगन चिपक कर आता है जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं. ये लड़का कंगन को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि इसमें 12 कैरेट गोल्ड है और उसके बदले सुनार ने इस लड़के को साढ़े आठ हजार रुपये दिए.
यह भी पढ़ें: ट्रेन में सफर कर रहा था बर्थडे बॉय, पूरी ट्रेन में बांट दिया केक और टॉफी

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishi (@good_work_66)

यूजर्स ने बताया फेक
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @good_work_66 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की क्लास लगा दी. एक यूजर ने लिखा, "भाई चुंबक के साथ गोल्ड कैसे चिपक सकता है." दूसरे यूजर ने पूछा, "भाई ये मैग्नेट के साथ गोल्ड कैसे आया." इसी के साथ ज्यादातर यूजर इसे फेक बता रहे हैं.
यह भी पढ़ें: हिम्मत हो तो ऐसी! पेड़ को बचाने तूफान से टकराता रहा ये शख्स, वीडियो देखकर रह जाएंगे हैरान

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Gold Bangleviraltrending

Trending news

ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट