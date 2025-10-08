नाले में डाला चुंबक तो चिपका ऐसा माल, तुरंत लेकर भागा सुनार के पास

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स गंदे नाले से खजाना निकालने का दावा कर रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मैग्नेट को रस्सी में बांधकर नाले में फेंकता है. उसके बाद जो निकल कर आता है. उसे लेकर तुरंत सुनार की दुकान पर जाता है. चलिए जानते हैं इस नाले से ऐसा क्या निकला.

नदी से क्या क्या मिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स कहता है, आज मैं आपको पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा. इसके बाद वो एक बड़ी-सी रस्सी में चुंबक बांधता है और नदी, नालों में फेंकता है. शुरुआत में उसके कुछ भी हाथ नहीं लगता है, लेकिन बाद में कीमती सामान मिलने लगता है. इसके बाद वो नदी के पुल पर चढ़ जाता है और चुंबक फेंक देता है. इसके बाद चुंबक में कुछ सिक्के चिपक कर आते हैं. जब वो दोबारा ट्राई करता है ​तो उसको एक ब्लूटूथ मिलती है. इसके बाद वो लगातार ट्राई करता रहता है. हर बार उसकी चुंबक में कुछ सिक्के चपक कर आ जाते हैं और बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं. आखिरी बार ट्राई करने पर एक कंगन चिपक कर आता है जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं. ये लड़का कंगन को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि इसमें 12 कैरेट गोल्ड है और उसके बदले सुनार ने इस लड़के को साढ़े आठ हजार रुपये दिए.

यूजर्स ने बताया फेक

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @good_work_66 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने इस शख्स की क्लास लगा दी. एक यूजर ने लिखा, "भाई चुंबक के साथ गोल्ड कैसे चिपक सकता है." दूसरे यूजर ने पूछा, "भाई ये मैग्नेट के साथ गोल्ड कैसे आया." इसी के साथ ज्यादातर यूजर इसे फेक बता रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.