/तिब्बत के होटल रूम का दरवाजा तोड़ कमरे में घुसा खतरनाक भालू, रोंगटे खड़े कर देने वाला Video

Tibet Bear Hotel Room: सोचिए आप किसी होटल के कमरे में आराम कर रहे हों और अचानक कोई भारी-भरकम भालू दरवाजा तोड़कर आपके सामने आ जाए. तिब्बत के नागकू शहर में दो मेहमानों के साथ ऐसा ही असली का डरावना सीन हो गया. होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.
होटल बुक करते समय लोग अक्सर खटमल या खराब सर्विस से डरते हैं, लेकिन तिब्बत में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. तिब्बत के नागकू शहर के एक होटल में शनिवार को एक तिब्बती भूरा भालू घुस आया. यह भालू सिर्फ लॉबी तक नहीं रुका, बल्कि उसने सीधे एक कमरे का दरवाजा टारगेट किया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि भालू ने बंद दरवाजे पर तब तक दबाव बनाया, जब तक कि वह टूट नहीं गया.
जब भालू और इंसानों की नजरें मिलीं
कमरे के अंदर दो मेहमान मौजूद थे, जो आराम कर रहे थे. जैसे ही दरवाजा टूटा, भालू सीधे कमरे के अंदर दाखिल हो गया. कमरे में मौजूद लोगों ने बताया कि भालू को देखकर वे एकदम सन्न रह गए. भालू और कमरे के मेहमानों ने कुछ सेकेंड्स तक एक-दूसरे की आंखों में देखा. राहत की बात यह रही कि भालू ने उन पर हमला नहीं किया और कुछ ही पल में वह खुद कमरे से बाहर निकल आया.
A Tibetan brown bear wandered into a hotel lobby in Nagqu, Tibet, on July 4 before climbing to the second floor and pushing open a guest room door with its paws.
The owner rushed over with a flashlight and tools to scare the bear off. No one was hurt. The hotel has since added… pic.twitter.com/FpUiXtVWDa
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 5, 2026
रिसेप्शन पर पानी की बोतलें भी चुराईं
कमरे में घुसने से पहले इस भालू ने होटल के फ्रंट डेस्क यानी रिसेप्शन पर भी खूब उत्पात मचाया था. वह होटल के मुख्य दरवाजे से अंदर आया और रिसेप्शन काउंटर को खंगालने लगा. वहां रखी पानी की बोतलों को उसने उठाया और उनका मजा लिया. पानी पीने और थोड़ी तोड़फोड़ करने के बाद ही वह कमरों की तरफ बढ़ा था.
होटल में भालू की एंट्री से हड़कंप मच गया था. जैसे ही भालू कमरे से बाहर निकला, होटल के मालिक ने हिम्मत दिखाई. मालिक ने एक तेज रोशनी वाली टॉर्च और कुछ दूसरे सामानों की मदद से शोर मचाकर भालू को डराया. मालिक की इस सूझबूझ के कारण भालू डर गया और होटल की बिल्डिंग से बाहर भाग गया. इस पूरी घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है.
तिब्बत में अक्सर होते हैं ऐसे मामले
एक रिसर्च के मुताबिक, हिमालय के उत्तर में बसे तिब्बती पठार पर करीब 6,300 तिब्बती भूरे भालू रहते हैं. ये भालू वहां के कड़े मौसम में रहने के आदी हैं. अक्सर ये भालू खाने की तलाश में इंसानी बस्तियों और चरवाहों के इलाकों में घुस जाते हैं. घरों में चोरी-छिपे घुसने की घटनाएं तो आम थीं, लेकिन होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का यह अपने आप में पहला और अनोखा मामला है. होटल प्रशासन ने अब दरवाजे को ठीक करवा दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दोबारा कोई भालू अंदर न आ सके.