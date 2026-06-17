Train Washroom Crowd Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस वीडियो में बिना टिकट वाले यात्रियों ने रिजर्व्ड कोच के टॉयलेट को ही अपना ठिकाना बना लिया है. जब असली पैसेंजर ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तो आगे जो हुआ वो और भी दंग करने वाला था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरफराज जैन नाम के एक यूजर ने इस पूरी घटना का वीडियो शेयर किया है.
उन्होंने बताया कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के रिजर्व्ड कोच में बिना टिकट वाले यात्रियों ने भारी बवाल मचा रखा है. इन लोगों ने न सिर्फ गैलरी को ब्लॉक किया, बल्कि हद तो तब हो गई जब ये लोग ट्रेन के टॉयलेट के अंदर जाकर बैठ गए. इसकी वजह से जो असली पैसेंजर्स थे, वे टॉयलेट का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे.
"तुमको यूज करना है क्या?"
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिकायत करने वाला शख्स जब टॉयलेट का दरवाजा खोलता है, तो अंदर दो-तीन लड़के आराम से बैठे दिखाई देते हैं. जब उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग यहां क्यों बैठे हो, तो उन्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था. उल्टा वो बेहद बदतमीजी से पूछने लगे, "तुमको यूज करना है क्या?" उनकी इस दादागिरी और टोन को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे हैं. पैसेंजर का कहना है कि जब उन्हें वहां से हटने को कहा गया, तो वे डराने-धमकाने पर उतारू हो गए.
मेरे आरक्षित कोच के शौचालय के अंदर कई अनधिकृत/जनरल यात्री बैठे हुए हैं। शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा। उन्हें बाहर निकलने के लिए कहने पर वे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोच का रास्ता भी बाधित है, जिससे यात्रियों को गंभीर परेशानी हो रही है। कृपया तत्काल… pic.twitter.com/etqC7zSdfD
— Sarfaraz Zain (@SarfarazZain01) June 16, 2026
रेलवे सेवा ने लिया एक्शन
वीडियो के वायरल होते ही रेलवे भी तुरंत एक्शन में आ गया. 'रेलवे सेवा' ने इस ट्वीट का संज्ञान लिया और मामले को तुरंत आगे बढ़ाया. रेलवे की तरफ से आधिकारिक जवाब में कहा गया कि इस शिकायत को प्रयागराज के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है. आरपीएफ और टीटीई को मामले की जांच करने और टॉयलेट खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं.
इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग भारतीय रेलवे के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों में अब यह हर दिन की कहानी बन चुकी है. लोग भारी-भरकम पैसे देकर कंफर्म टिकट लेते हैं ताकि उनका सफर आरामदायक हो, लेकिन बिना टिकट वाले पैसेंजर्स की वजह से उनका सफर किसी सिरदर्द से कम नहीं रह जाता है.