WATCH: बछड़े को मारकर खाने वाला था बाघ, तभी गाय ने आकर एक झटके में बदल दिया पूरा खेल, देखें वीडियो

Trending Video: जंगली जानवरों की दुनिया बेहद रहस्यमयी और रोमांचक होती है, जहां हर जानवर अपनी ताकत और चालाकी के दम पर जिंदा रहता है. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं. वीडियो में एक गाय ने अपने बछड़े को बाघ के हमले से बचा लिया और इस बहादुरी को देख हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है.

बाघ के जबड़े से गाय ने अपने बछड़े को ऐसे बचाया कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ गायें एक खुले मैदान में चर रही थीं. उन्हीं में एक छोटा बछड़ा भी था. तभी अचानक एक बाघ वहां आ जाता है और गायों की ओर दौड़ता है. बड़ी उम्र की गायें भाग जाती हैं लेकिन बाघ की नजर बछड़े पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगता है. बछड़ा इधर-उधर दौड़ता है लेकिन बाघ की रफ्तार तेज होती है और आखिरकार वह उसे पकड़ लेता है.

जिस समय सबको लगने लगता है कि अब बछड़े की जान नहीं बचेगी, तभी होता है एक चौंकाने वाला मोड़. एक गाय तेज़ी से बाघ की ओर दौड़ती है और सीधा उसकी ओर हमला करने लगती है. बाघ यह देखकर घबरा जाता है और बछड़े को छोड़कर वहां से भाग जाता है. इसके बाद गाय अपने बछड़े के साथ वहां से सुरक्षित निकल जाती है.

India now has 75% of world’s wild tigers, numbering around 3200.

It will reach it’s carrying capacity soon, until we are obsessed with numbers & make them pests in human dominated habitats. pic.twitter.com/otdEBjA3AP

— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) April 22, 2023