जंगल से भागा खूंखार टाइगर! गार्ड पर किया जानलेवा हमला और घसीटता ले भागा, पूर्व IFS ने बताई Video की सच्चाई!

Tiger attack viral video सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टाइगर अचानक जंगल से निकलकर आता है और गेस्ट हाउस के बाहर बैठे एक गार्ड पर झपट पड़ता है. बताया गया कि ये फुटेज गेस्ट हाउस की सीसीटीवी से रिकॉर्ड हुआ है. टाइगर के इस हमले को देखकर लोग दहशत में आ गए और कई लोगों ने इसे ‘असली घटना’ मान लिया.

वायरल हुआ ‘ब्राह्मपुरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस’ वीडियो

वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर @Himmu86407253 नाम के यूजर ने शेयर किया था, जिसमें लिखा गया— “ब्राह्मपुरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग (चंद्रपुर जिला)”. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और 90 हजार से ज्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए. कई लोगों ने इसे देखकर डर जाहिर किया, वहीं कुछ ने कहा कि जंगलों के आसपास रहना कितना जोखिम भरा होता है. वीडियो पर हजारों लोगों ने रिएक्ट किया और कईयों ने सच्चाई जानने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

This is AI generated. Tigers are not a man eater. It will never hunt humans like this for food. Respect the king. The reported human kill by Tigers are all circumstantial. Please don’t fall prey to such videos. https://t.co/lXTvvY1u8G — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) November 7, 2025

IFS सुशांता नंदा ने किया खुलासा

जब वीडियो तेजी से फैलने लगा तो पूर्व वन अधिकारी IFS सुशांता नंदा ने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा— “यह वीडियो AI जनरेटेड है. बाघ आदमखोर नहीं होते, वे इंसानों को इस तरह भोजन के लिए नहीं मारते. राजा का सम्मान करें और फेक वीडियो पर भरोसा न करें.” उनके इस बयान के बाद लोगों को समझ आया कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि एडिटेड था, जिसे AI तकनीक की मदद से बनाया गया था.

फेक वीडियो से फैला भ्रम

IFS अधिकारी के बयान के बाद इस वीडियो की पोल खुल गई. पता चला कि यह एक नकली वीडियो था, जिसे असली CCTV फुटेज की तरह फैलाया गया. विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की कि टाइगर इंसानों पर ऐसे हमले नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो. यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड वीडियो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि किसी भी वायरल वीडियो पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.