जंगल से भागा खूंखार टाइगर! गार्ड पर किया जानलेवा हमला और घसीटता ले भागा, पूर्व IFS ने बताई Video की सच्चाई!

Tiger attack video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ टाइगर अटैक वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड निकला. पूर्व IFS सुशांता नंदा ने खुलासा किया कि बाघ इंसानों पर ऐसे हमले नहीं करते. यह वीडियो ब्राह्मपुरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का बताया गया था, पर जांच में फेक पाया गया 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:23 AM IST
Tiger attack viral video सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टाइगर अचानक जंगल से निकलकर आता है और गेस्ट हाउस के बाहर बैठे एक गार्ड पर झपट पड़ता है. बताया गया कि ये फुटेज गेस्ट हाउस की सीसीटीवी से रिकॉर्ड हुआ है. टाइगर के इस हमले को देखकर लोग दहशत में आ गए और कई लोगों ने इसे ‘असली घटना’ मान लिया.

वायरल हुआ ‘ब्राह्मपुरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस’ वीडियो

वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर @Himmu86407253 नाम के यूजर ने शेयर किया था, जिसमें लिखा गया— “ब्राह्मपुरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग (चंद्रपुर जिला)”. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और 90 हजार से ज्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए. कई लोगों ने इसे देखकर डर जाहिर किया, वहीं कुछ ने कहा कि जंगलों के आसपास रहना कितना जोखिम भरा होता है. वीडियो पर हजारों लोगों ने रिएक्ट किया और कईयों ने सच्चाई जानने की मांग की.

IFS सुशांता नंदा ने किया खुलासा

जब वीडियो तेजी से फैलने लगा तो पूर्व वन अधिकारी IFS सुशांता नंदा ने इस मामले पर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा— “यह वीडियो AI जनरेटेड है. बाघ आदमखोर नहीं होते, वे इंसानों को इस तरह भोजन के लिए नहीं मारते. राजा का सम्मान करें और फेक वीडियो पर भरोसा न करें.” उनके इस बयान के बाद लोगों को समझ आया कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि एडिटेड था, जिसे AI तकनीक की मदद से बनाया गया था.

 

 फेक वीडियो से फैला भ्रम

IFS अधिकारी के बयान के बाद इस वीडियो की पोल खुल गई. पता चला कि यह एक नकली वीडियो था, जिसे असली CCTV फुटेज की तरह फैलाया गया. विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की कि टाइगर इंसानों पर ऐसे हमले नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो. यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड वीडियो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि किसी भी वायरल वीडियो पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Tiger Attack video

Trending news

