Viral Video: हाथी का शिकार करने के लिए टाइगर ने किया अटैक, अगले पल ही गजराज ने बदल दिया पूरा गेम

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इन दिनों एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आपको गजराज यानी हाथी की ताकत का अंदाजा लग जाएगा. सीधा-सादा माने जाने वाला जानवर हाथी खतरनाक टाइगर पर भी भारी पड़ सकता है. इस वीडियो में एक टाइगर शिकार करने के लिए हाथी का पीछा करता है. वो पूरी तरह घात लगाए रहता है, लेकिन फिर अचानक हाथी पूरा गेम बदल देता है.

छिपकर हाथी पर हमला करना चाह रहा था टाइगर

वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक टाइगर जंगल में झाड़ियों और घास में छिपकर हाथी को टारगेट करता है. वो हाथी का पीछा भी करता है. फिर दबे पांव हाथी के और करीब चला जाता है. हाथी को इस बात का अंदाजा हो जाता है. इसलिए वो भी अलर्ट हो जाता है. देखते-देखते टाइगर हाथी पर धावा बोल देता है. लेकिन गजराज कुछ ही सेकंड में पूरा गेम पलट देता है. हाथी घूमकर टाइगर पर ही अटैक कर देता है. इसके बाद टाइगर को वहां से पीठ दिखाकर भागना पड़ जाता है.

Tiger can scare but cannot kill a full grown elephant@susantananda3 pic.twitter.com/1kWConQUeK

— Santosh Sagar (@santoshsaagr) October 11, 2022