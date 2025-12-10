Advertisement
trendingNow13036079
Hindi Newsजरा हटके

होगा तू पानी का राजा… टाइगर ने मिनटों में निकाल दी मगरमच्छ की हेकड़ी, देखें खूंखार लड़ाई का VIDEO

Tiger Aur Magarmachh Ki Ladai Ka Video: सोशल मीडिया पर टाइगर और मगरमच्छ की भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. पानी के किनारे हुई इस खतरनाक लड़ाई में बाघ ने अपनी ताकत और फुर्ती से मगरमच्छ को पछाड़ दिया. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं, क्योंकि जंगल में ऐसे नज़ारे बेहद कम देखने को मिलते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 03:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होगा तू पानी का राजा… टाइगर ने मिनटों में निकाल दी मगरमच्छ की हेकड़ी, देखें खूंखार लड़ाई का VIDEO

Tiger Vs Magarmachh: जंगल की दुनिया में हर दिन जान और मौत का खेल चलता रहता है, जहां ताकतवर ही राजा होता है. ऐसा ही एक खतरनाक मंजर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में बाघ और मगरमच्छ आमने-सामने हैं. एक तरफ पानी का राजा मगरमच्छ तो दूसरी ओर जंगल का बादशाह बाघ. दोनों के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि पूरा इंटरनेट दंग रह गया. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि “अब समझ आया असली जंगल किसका है.”

 

बाघ ने दिखाई जबरदस्त ताकत

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल के तालाब किनारे बाघ और मगरमच्छ की जोरदार भिड़ंत हो रही है. मगरमच्छ ने जैसे ही बाघ पर झपट्टा मारा, वैसे ही बाघ ने बिजली जैसी फुर्ती से पलटवार किया. बाघ ने अपने पंजों से मगरमच्छ की गर्दन को जकड़ लिया और उसे पानी से बाहर खींच लाया. पानी में होने के बावजूद मगरमच्छ पूरी तरह बेबस नजर आया. बाघ की ताकत और फुर्ती के आगे मगरमच्छ की एक न चली.

वीडियो देखकर हैरान हुए लोग

यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स के रोंगटे खड़े हो गए. बाघ को मगरमच्छ पर इतनी तेजी से हमला करते देख कई लोगों ने लिखा, “टाइगर इज द रियल किंग.” कुछ ने कहा कि यह प्रकृति की सबसे दुर्लभ लड़ाइयों में से एक है. बाघ का आत्मविश्वास और ताकत देखने लायक थी. आमतौर पर मगरमच्छ को पानी में सबसे घातक शिकारी माना जाता है, लेकिन इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जंगल का असली बादशाह कौन है.

 

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इस खौफनाक भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक 11 हजार से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं और हजारों कमेंट कर चुके हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि यह अब तक का सबसे रोमांचक वाइल्डलाइफ वीडियो है. वीडियो में बाघ की जीत के साथ एक बार फिर यह साबित हो गया कि जंगल में ताकत, फुर्ती और आत्मविश्वास ही असली हथियार हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Tiger Aur Magarmachh Ki Ladai Ka Video

Trending news

3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार