जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा

घटना ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की बताई जा रही है, जहां पर घने जंगलों की वजह से जानवरों की आवाजाही यहां से होती रहती है. आकाश आलम नाम के स्थानीय युवक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:12 PM IST
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा

Tadoba Tiger Reserve Park: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जोखिम भरे नजारे को चंद्रपुर मोहरली रोड पर तोडाबा के पास रिकॉर्ड किया गया है. वायरल वीडियो में एक बाघ रोड के बीचों बीच बैठा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से रोड के दोनों ओर कई घंटों तक जाम की स्थित बनी रही. हालांकि, बाघ को सड़क पर इतने देर तक लेते हुए देखना राहगीरों के लिए काफी सुखद रहा. 

सड़क पर आराम 
माना जा रहा है ये बाघ बाघिन मधु का बच्चा है. ये घटना ताडोबा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की बताई जा रही है, जहां पर घने जंगलों की वजह से जानवरों की आवाजाही यहां से होती रहती है. आकाश आलम नाम के स्थानीय युवक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, वीडियो में दिखाई दे रहा है की रोड पर आराम फरमा रहे बाघ के वहां से हटने का ग्रामीणों और टूरिस्ट को इंतजार करना पड़ रहा है. बाघ के सड़क पर आराम फरमाते हुए वीडियो वायरल होने पर ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया भी दी. 

वन विभाग के निर्देश
उनका कहना है कि सड़क के दोनों साइड जंगल होने की वजह से जानवर अक्सर सुबह और शाम के वक्त सड़क के आसपास दिखाई देते हैं. दरअसल, चंद्रपुर मोहरली का रास्ता इसी जंगल से होकर गुजरता है, इसलिए यहां इंसानों और जानवरों के बीच अक्सर आमना-सामना होता रहता है. जिसके चलते वन विभाग की तरफ से यहां से गुजरने वालों के लिए हॉर्न न बजाने, गाड़ी से न उतरने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं. खासकर, जब जानवर सड़क के आस पास से गुजर रहे हों. 

सुबह-शाम ज्यादा आवाजाही 

हालांकि, दो पहिया वाहन चालकों के साथ यहां दुर्घटना का खतरा मंडराता रहता है. क्योंकि यहां पर बाघ अब अक्सर घूमते रहते हैं. इतना ही नहीं जानवरों के अचानक सड़क पर आ जाने से उनके लिए खतरा बनता है, जिसके लिए वन विभाग ने लोगों से सुबह और शाम के वक्त इस रोड का इस्तेमाल कम करने के साथ-साथ गाड़ियों की स्पीड कम रखने की भी अपील की है.

