Trending: बीच सड़क पर बाघ ने रोकी सारी गाड़ियां? VIDEO में दिखा ऐसा खौफनाक मंजर और फिर...

Dangerous Animal: कई बार ऐसा देखा गया है कि जंगल में रहने वाले जानवर सड़कों पर आ जाते हैं. कभी-कभी तो ये जानवर इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि लोगों पर हमला (Attack) भी कर देते हैं और कभी-कभी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चुपचाप वहां से चले जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से फैल रहा है. बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है और इसे शेयर करने वाला शख्स एक भारतीय वन सेवा अधिकारी (IFS Officer) है.

हैरान कर देने वाला वीडियो

इस वीडियो के कैप्शन (Caption) में लिखा गया है कि केवल बाघ के लिए हरी झंडी. ये खूबसूरत लोग. अनजान जगह. इस वीडियो ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वो तो बाघ का मूड (Mood) और लोगों की किस्मत (Luck) अच्छी थी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Green signal only for tiger. These beautiful people. Unknown location. pic.twitter.com/437xG9wuom

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 22, 2022