लोगों ने जंगल सफारी के वक्त LIVE देखा बाघ का शिकार, झपट्टा मार ऐसे मिटाई भूख- देखें Shocking Video

Tiger Attacks Dog Live Video: जंगल में शेर, चीता, बाघ जैसे खूंखार जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे या कमजोर जानवरों पर हमला करते हैं. भारत में कई बड़े नेशनल पार्क (National Park) हैं, जहां जंगल सफारी (Jungle Safari) कराई जाती है. ऐसे बड़े पार्क में कई सारे जंगली जानवर भी मौजूद होते हैं, जहां हम उन्हें लाइव भी देख सकते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जहां एक बाघ (Tiger Attacks) ने जंगल सफारी करने वाले लोगों के सामने लाइव शिकार किया. सफारी करने वाले लोगों में से किसी एक शख्स ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया. लाइव शिकार देखने के बाद लोग हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रणथम्बौर नेशनल पार्क में जब कुछ लोग जंगल सफारी करने के लिए जीप से अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी घटना देखी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे. सफारी के दौरान दो-तीन जीप में लोग खड़े होकर आस-पास में मौजूद जानवरों को देख रहे थे, लेकिन तभी वहां एक कुत्ता भागते हुए आया और जीप के पीछे छिप गया.

हालांकि, बाघ की नजरें उस कुत्ते पर बनी हुई थी. कुत्ता वहां से फरार होने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से बाघ ने आकर उसे दबोच लिया. भूखे बाघ ने झपट्टा मारकर कुत्ते को अपना शिकार बनाया. सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जंगल सफारी करने आए लोगों के सामने लाइव शिकार हुआ, जिसे सभी ने देखा.

Tiger kills dog inside R'bhore. In doing so it is exposing itself to deadly diseases such as canine distemper that can decimate a tiger population in no time. Dogs have emerged as a big threat to wildlife. Their presence inside sanctuaries needs to be controlled @ParveenKaswan pic.twitter.com/t7qDR1MvNl

